BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela

A Brigada Militar de Tenente Portela deu início, na manhã desta quinta-feira (27), à Operação Papai Noel 2025, em alinhamento com a programação estadual que reforça a segurança durante o fim de ano. A ação integra um conjunto de operações que vêm sendo executadas ao longo de 2025, com foco na prevenção de crimes, aumento da presença policial e reforço das atividades de policiamento ostensivo em áreas de maior circulação.

Assim como nas operações anteriores — que intensificaram barreiras, fiscalizações e patrulhamento em bairros, áreas comerciais e vias estratégicas — a Operação Papai Noel 2025 tem como objetivo garantir mais tranquilidade para comerciantes, consumidores e moradores de Tenente Portela. O período de final de ano registra maior movimentação no comércio local, o que exige ações coordenadas para inibir furtos, roubos, golpes e demais delitos.

Durante o lançamento, a Brigada Militar destacou que o efetivo será ampliado, com incremento no policiamento a pé e motorizado, especialmente no Centro e nas proximidades de estabelecimentos comerciais. As ações incluem abordagens qualificadas, monitoramento de fluxo, rondas preventivas e reforço nas áreas de maior vulnerabilidade.

A BM também reforçou que operações especiais serão mantidas em horários de pico e aos fins de semana, acompanhando o aumento da circulação de pessoas. A estratégia segue o padrão das operações realizadas nos meses anteriores, que resultaram em prisões, apreensões de drogas, recuperação de veículos e maior sensação de segurança na comunidade.

A Operação Papai Noel 2025 seguirá ativa até o final de dezembro, com atenção redobrada nos dias de pagamento, eventos festivos e horários de maior movimento no comércio. A Brigada Militar reforça ainda a importância da participação da comunidade, incentivando denúncias e comunicação rápida de situações suspeitas.

Com esse conjunto de ações, Tenente Portela soma mais um importante passo na política de segurança preventiva adotada em todo o Estado, garantindo proteção reforçada à população durante um dos períodos mais movimentados do ano.





