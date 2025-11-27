Inscrições abertas para a 1ª AMZOP Run em Palmitinho

A 1ª AMZOP Run – Circuito Região da Produção está com inscrições abertas e deve movimentar Palmitinho no dia 21 de dezembro, a partir das 7h30, na Praça Municipal. A iniciativa é promovida pela Associação dos Municípios da Zona da Produção (AMZOP) em parceria com o Sesc Frederico Westphalen e a Prefeitura de Palmitinho.
Os corredores poderão optar por percursos de 3 km ou 5 km, pensados tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes. Também haverá a categoria Kids, destinada a crianças de 3 a 14 anos. A retirada dos kits ocorre no próprio dia do evento, das 6h30 às 7h15, no local da largada.
As inscrições seguem até 17 de dezembro, ao valor de R$ 50, com limite de 450 vagas. O cadastro deve ser feito pelo site do Sesc. A participação das crianças é gratuita, com trajetos definidos conforme a faixa etária. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (55) 3744-7450.
1ª AMZOP Run – Palmitinho | Sesc Frederico Westphalen
Data: 21/12 (domingo)
Horário: 7h30
Local de largada: Praça Municipal de Palmitinho (Centro)