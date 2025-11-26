Quarta, 26 de Novembro de 2025
Leite autoriza início das obras na ERS-265, em Canguçu

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (26/11), no Palácio Piratini, a ordem de início das obras para pavimentação da ligação regio...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 20h41
Leite autoriza início das obras na ERS-265, em Canguçu
Governador Eduardo Leite conduziu ato em meio a autoridades estaduais e municipais -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (26/11), no Palácio Piratini, a ordem de início das obras para pavimentação da ligação regional na ERS-265. O trecho de 10 km, que receberá investimento de R$ 42 milhões, fica no município de Canguçu, a partir do entroncamento com a BR-392, em direção ao distrito de Cancelão, em Piratini.

Durante o anúncio, Leite destacou a relevância histórica da obra para a região. “É uma ligação regional superimportante para o Sul, uma demanda de mais de 50 anos. Estamos muito felizes em iniciar esses primeiros 10 quilômetros, porque obra iniciada é obra continuada e obra terminada. E, quando a gente pavimenta uma estrada, não é a estrada que muda: é a vida das pessoas que muda”, afirmou.

A obra será executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – com previsão de conclusão até 2027. “Na Região Sul tem governo do Estado atuando”, reforçou o governador.

Assinatura ocorreu durante reunião com representações no Palácio Piratini -Foto: Vitor Rosa/Secom
Assinatura ocorreu durante reunião com representações no Palácio Piratini -Foto: Vitor Rosa/Secom

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou a importância da pavimentação para o desenvolvimento regional. “A pavimentação vai permitir que o escoamento da safra seja mais fácil, vai reduzir o custo do transporte e irá aproximar ainda mais as cidades da região. Isso tudo é qualidade de vida para trabalhadores, estudantes, para a comunidade como um todo”, pontuou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforçou que uma rodovia pavimentada melhora a mobilidade e garante mais segurança para todos. “Vamos iniciar mais uma obra com foco na durabilidade, segurança e resiliência”.

Ligações regionais

A pavimentação da ERS-265 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Daer. Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

