Solo Network volta a figurar entre as 500 Maiores do Sul

A Solo Network, integradora de tecnologia e provedora de serviços gerenciados (MSP), volta a figurar entre as 500 Maiores do Sul, ranking elaborado pelo Grupo Amanhã em parceria com a PwC Brasil. A empresa ocupa a 377ª posição geral e segue entre as 100 maiores do Paraná em receita líquida, consolidando uma trajetória de expansão sustentada por inovação, especialização técnica e foco em resultados de longo prazo.

O reconhecimento regional se soma a outro marco de 2025: a empresa também foi incluída no ranking internacional The Americas’ Fastest-Growing Companies 2025, divulgado pelo Financial Times em parceria com a Statista. Na lista, que destaca as 300 companhias de crescimento mais acelerado nas Américas, a Solo figura em 223º lugar, entre apenas 25 empresas brasileiras.

Em 2024, a Solo Network registrou receita bruta superior a R$ 700 milhões, impulsionada pela demanda crescente por soluções em nuvem, dados, inteligência artificial e segurança cibernética. Além disso, a empresa reforçou sua estrutura de serviços com a criação da Solo Iron, unidade dedicada à cibersegurança, que hoje reúne mais de 60 especialistas.

"O crescimento da Solo Network é resultado direto do investimento contínuo em inovação e em capital humano. Conseguimos aliar um portfólio tecnológico robusto à nossa expertise em serviços gerenciados, entregando valor real aos clientes em todo o país", afirma Audreyn Justus, diretor de marketing da Solo Network. "Estar novamente entre as 500 maiores do Sul e figurar entre as empresas que mais crescem nas Américas mostra que estamos no rumo certo: crescendo com base em inovação, serviço e confiança."

Com mais de 400 colaboradores e presença em 14 capitais brasileiras, a Solo Network vem se consolidando uma provedora de serviços e soluções tecnológicas, com atuação em Cloud, Data & AI, cibersegurança e DevSecOps. "O crescimento da empresa é sustentado por parcerias estratégicas e pelo investimento contínuo em engenharia de soluções e suporte especializado, o que garante aos clientes uma experiência de ponta a ponta - da concepção à operação de ambientes digitais complexos", complementa Justus.

Nos últimos anos, a empresa também intensificou seus investimentos em formação profissional. Atualmente, mantém uma universidade corporativa para capacitação contínua das equipes de Cibersegurança, Cloud, Workspace, DevSecOps, Data & AI e Sales Engineering.

Foco em crescimento

O plano estratégico da Solo para os próximos anos mantém o foco na aceleração de serviços de nuvem, data & IA , segurança e DevSecOps, que devem crescer em 2025. A meta é que, até 2030, as receitas de serviços representem mais de 50% do faturamento total do grupo.

"Seguimos investindo em projetos que integram tecnologia e gestão para impulsionar a transformação digital de empresas brasileiras de todos os setores. Nosso modelo de atuação prioriza a proximidade com o cliente e a entrega de soluções personalizadas que reforçam a resiliência dos negócios", finaliza o executivo.