Governo do Estado correaliza evento para capacitar servidores em compras públicas de inovação

O governo do Estado correalizará, a partir de segunda-feira (1/12), a capacitação “InovaGov – Compras Públicas de Inovação”, que ocorrerá no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), em Porto Alegre. O evento, que se estende até quarta-feira (3/12), tem como objetivo capacitar servidores estaduais e municipais na área de compras públicas ligadas ao ambiente de inovação.

Durante o treinamento, voltado para servidores convidados, os participantes terão palestras, aulas e oficinas sobre o uso das mais recentes legislações no tema das compras públicas de inovação. O conteúdo das capacitações será focado nos cenários práticos, na segurança para realização de compras públicas de inovação e nos cases de sucesso no Brasil.

Os participantes terão oportunidade de aderir à Rede Gaúcha de Compras Públicas de Inovação, iniciativa que será lançada durante o evento, tendo como objetivo dar seguimento às discussões tratadas na capacitação e promover o apoio mútuo dos órgãos públicos que realizam compras de inovação.

O evento contará com especialistas nacionais sobre o tema, como o procurador da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e criador do Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e do Observatório do Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), Rafael Fassio; o gerente de Inovação Aberta Corporativa da Petrobras, João Carlos Matsuzaka; e a diretora de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Camila Medeiros.

Sobre a capacitação

O evento é correalizado pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE RS). Os outros correalizadores são o FutureGov Hub e o GovTechLab, vinculados à Tecnopuc. A capacitação conta com financiamento do Badesul, do governo do Reino Unido e da UK Brazil Tech Hub.

RS é referência em inovação

O tema das compras públicas voltada para a inovação ganhou impulso após a entrada em vigor da nova Lei de Licitações (Lei 14.133), que criou o diálogo competitivo, modalidade na qual o Estado busca no mercado uma solução para um problema específico, abrindo a possibilidade de propostas inovadoras. Em paralelo, houve a aprovação do Marco Legal das Startups, que também incentiva a participação de empresas inovadoras em licitações públicas.

Considerado um polo de inovação no país, o Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar no pilar de Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados do Centro de Liderança Pública (CLP) pelo segundo ano consecutivo em 2025. O destaque é fruto de investimentos em políticas públicas de inovação, que vem formando um ecossistema forte constituído por universidades e empresas de tecnologia, além da promoção de eventos como South Summit Brazil.