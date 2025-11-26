Quarta, 26 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Governo do Estado tem o melhor cão de trabalho da América do Sul na Polícia Penal

Entre os dias 17 e 21 de novembro, 45 cães e operadores de toda a América do Sul participaram, em Goiânia (GO), do 8° Campeonato Sul-Americano de C...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 15h29
Título é resultado de dois anos de preparação e vínculo entre treinador e animal -Foto: Divulgação/Ascom Polícia Penal

Entre os dias 17 e 21 de novembro, 45 cães e operadores de toda a América do Sul participaram, em Goiânia (GO), do 8° Campeonato Sul-Americano de Cães de Trabalho. Representando a Polícia Penal do Rio Grande do Sul, o cão K9 Mohoc e seu operador, o servidor penitenciário Hugo Gomes, conquistaram o inédito primeiro lugar geral da competição. O certame tem como objetivo avaliar a qualidade e a aptidão dos condutores e de seus cães no desempenho de atividades policiais.

Da raça pastor-holandês, Mohoc tem cinco anos e está desde os dois anos no canil da 9ª Região Penitenciária, com sede em Charqueadas. Segundo Gomes, a conquista resulta de dois anos de preparação e de enfrentamento de situações da rotina de trabalho nas unidades prisionais, simuladas nas provas da competição: detecção de entorpecentes, armas e munições; guarda e proteção; captura; e busca de pessoas. “É um cão multifuncional, sendo utilizado em mais de uma especialidade. A proximidade entre treinador e animal maximiza o vínculo e aumenta a performance”, avalia.

Não é a primeira vez que equipes da Polícia Penal gaúcha têm destaque na competição, tendo conquistado prêmios em provas e figurado nas primeiras colocações nas duas últimas edições. Para o coordenador do Grupo de Operações com Cães da instituição, Anderson Cardoso, o reconhecimento significa mais responsabilidade. “A ferramenta cão pode ser empregada em situações que outros meios podem não ser tão eficientes, como na busca e captura mediante rastros deixados por foragidos. A cinotecnia é uma atividade única, diferente de todas as outras da instituição”, disse.

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, entende a conquista como mais um aspecto que revela o desenvolvimento da instituição. “A premiação demonstra a qualidade e o cuidado que a Polícia Penal tem com seus cães e com os nossos operadores, os quais se dedicam para ter essa excelência. Mais do que um prêmio, é a coroação do esforço e da dedicação deles em garantir uma atuação que reflita um sistema prisional cada vez mais seguro”, destaca.

Participaram da competição binômios da Polícia Militar de São Paulo; de unidades do Exército Brasileiro do Distrito Federal e de Goiás; do Corpo de Bombeiros de Goiás; da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul; e das polícias penais do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, além de equipes civis de seis Estados.

Texto: Paulo André Dutra/Polícia Penal
Edição: Secom

