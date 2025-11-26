Quarta, 26 de Novembro de 2025
COP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia Sabino

Ministro do Turismo afirmou que Belém sai mais preparada do evento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/11/2025 às 14h14

Após o encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, o ministro do Turismo, Celso Sabino, avaliou como positivo o impacto da realização do fórum global no Brasil.

“Nós ganhamos uma promoção muito eficaz. Hoje o mundo todo sabe que no Brasil tem uma cidade chamada Belém, uma porta de entrada da Amazônia. O interesse crescente das pessoas no ecoturismo, na sustentabilidade, no turismo de aventura, vai ao encontro da promoção da cidade de Belém da forma como ela foi feita”, afirmou Sabino.

Segundo o ministro, além do reconhecimento internacional do destino turístico, as melhorias logísticas feitas na cidade, a partir de investimentos tanto do poder público quanto da iniciativa privada, tornaram Belém mais preparada para a ampliação da demanda.

“Nós hoje, na capital do estado do Pará, temos uma grande infraestrutura hoteleira, aeroportuária, portuária e também de áreas de convivência e lazer. E uma enorme rede de restaurantes, preparados para apresentar ao mundo a culinária que fez a Unesco reconhecer Belém como Cidade Criativa da Gastronomia.”

Incêndio

Para Sabino, o incêndio ocorrido em um dos ambientes da COP30, nos últimos dias do evento, não foi capaz de afetar a imagem da cidade. “Nós planejamos muito bem planejado e executamos melhor ainda. O nosso sistema de contingenciamento de incêndio funcionou de forma muito eficiente. A preparação, o planejamento e a execução do projeto, nós utilizamos materiais tanto no forro, na cobertura e no piso, que eram antichamas”, explica.

Ele mencionou, ainda, que a suspeita da origem do incêndio foi o uso de um micro-ondas no local que não estava previsto ou autorizado no planejamento do evento. A assessoria da Polícia Federal informou que até esta quarta-feira (26) as investigações ainda estão em andamento e as causas do incêndio só serão divulgadas após a conclusão do laudo.

Ele destacou que a COP30 trouxe mais 60 mil visitantes à Belém. “O caminho que o turismo vem seguindo é fruto de um trabalho sério, planejado, de vários programas que foram implementados, ações antecipadas dentro do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, criado em 2023”, explica.

Segundo Sabino, o resultado desse trabalho já é evidenciado por meio dos números.

“No ano passado, nós superamos todos os recordes históricos do setor, nem quando teve Copa do Mundo [de Futebol], nem quando teve Olimpíada, nós tivemos os números ostentados. E esse ano, a perspectiva é de nós chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros, uma marca histórica, tirando o Brasil daquele patamar entre 5 e 6 milhões ao ano”, concluiu.

-
