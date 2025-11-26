Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso

O II Seminário Regional de Educação Fiscal do município de Progresso será palco do aguardado sorteio de novembro do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), nesta quinta-feira, 27 de novembro, às 15h30. Serão distribuídos R$ 200 mil entre 111 participantes sorteados.

Todos os consumidores cadastrados no NFG que pediram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em outubro estão automaticamente na disputa. Quanto mais notas e maior o valor das aquisições, mais chances de ganhar: nesta edição, impressionantes 64 milhões de bilhetes concorrem.

Além da revelação dos vencedores, o evento contará com a palestra de Fernando Rodrigues dos Santos, coordenador do NFG, que abordará o tema: “Nota Fiscal Gaúcha e sua Importância no Combate à Sonegação”.

O sorteio distribuirá um prêmio principal de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 5 mil e cem prêmios de R$ 1 mil. Os ganhadores serão anunciados no site e no aplicativo do NFG e comunicados por e-mail e SMS. Para receber o valor, basta acessar a área “Meus Prêmios” e solicitar o depósito, que será feito dentro do prazo estipulado.





