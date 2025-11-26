Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso

NFG define vencedores de novembro em Progresso

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Governo RS
26/11/2025 às 11h27
Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso
(Foto: Divulgação)

O II Seminário Regional de Educação Fiscal do município de Progresso será palco do aguardado sorteio de novembro do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), nesta quinta-feira, 27 de novembro, às 15h30. Serão distribuídos R$ 200 mil entre 111 participantes sorteados.

Todos os consumidores cadastrados no NFG que pediram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em outubro estão automaticamente na disputa. Quanto mais notas e maior o valor das aquisições, mais chances de ganhar: nesta edição, impressionantes 64 milhões de bilhetes concorrem.

Além da revelação dos vencedores, o evento contará com a palestra de Fernando Rodrigues dos Santos, coordenador do NFG, que abordará o tema: “Nota Fiscal Gaúcha e sua Importância no Combate à Sonegação”.

O sorteio distribuirá um prêmio principal de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 5 mil e cem prêmios de R$ 1 mil. Os ganhadores serão anunciados no site e no aplicativo do NFG e comunicados por e-mail e SMS. Para receber o valor, basta acessar a área “Meus Prêmios” e solicitar o depósito, que será feito dentro do prazo estipulado.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: MB Notícias)
Campo Seco Há 2 horas

Incêndio destrói 9 hectares de lavouras em Tiradentes do Sul

Fogo atingiu área de resteva de trigo e plantação de soja na localidade de Alto União
Geral Há 4 horas

Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil

Decisão foi tomada pelo Iphan

 (Foto: Assessoria Vitória da Gaita)
Som Missioneiro Há 6 horas

Lançamento: Rei da Catchaca e Vitoria da Gaita

A força do chamamé renasce na união de grandes talentos da música regional

 -
Receita Estadual Há 6 horas

Governo inicia adesão de empresas ao Programa Refaz Reconstrução II para regularizar débitos de ICMS

O governo do Estado lançou, na última quarta-feira (19/11), o Refaz Reconstrução II ,programa desenvolvido pela Receita Estadual e pela Procurador...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Aposta de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
0.63 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 4 minutos

Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo
Tecnologia Há 35 minutos

Mercado de segurança eletrônica cresce com franquias e IA
Saúde Há 49 minutos

Dove amplia portfólio e reforça conexão com dermatologia
Política Há 49 minutos

CPI do Crime chama militares e convoca chefe da Meta e TH Joias
Educação Fiscal Há 2 horas

Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,50%
Euro
R$ 6,20 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 493,142,21 -0,45%
Ibovespa
157,384,13 pts 0.95%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias