Governo Leite começa pagamento das premiações do Simulado Saeb 2025 para 27 mil estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), começou a realizar os pagamentos dos contemplados com os prêmios do Simulado Saeb ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 09h58
Governo Leite começa pagamento das premiações do Simulado Saeb 2025 para 27 mil estudantes da Rede Estadual
Premiações contemplam alunos de escolas estaduais no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio -Foto: Luís André/Arquivo Secom

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), começou a realizar os pagamentos dos contemplados com os prêmios do Simulado Saeb 2025, em um investimento de R$ 32 milhões de reais para mais de 27 mil estudantes. Os primeiros alunos a receber são os que cadastraram chaves PIX, que representam 25 mil beneficiados. Nos próximos dias, serão repassados os demais pagamentos via conta bancária cadastrada no Escola RS.

A iniciativa, que faz parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, premia tanto os alunos da Rede Estadual que se destacaram pelo desempenho na avaliação preparatória, realizada entre os dias 8 e 18 de setembro, quanto aqueles que foram sorteados por participação. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, enfatizou que o Simulado Saeb é resultado de uma política pública que promove o engajamento coletivo da comunidade escolar e valoriza o esforço.

“Nossa admiração a todo o competente corpo de profissionais da educação da Rede Estadual pela mobilização e incentivo junto aos estudantes para a realização das avaliações. Vocês permitiram aos alunos serem premiados e reconhecidos, contribuindo para que, além da prova, eles de fato tenham o sucesso que merecem, para que possam voar alto e realizar seus sonhos”, afirmou Raquel Teixeira.

Estudantes premiados recebem valores em dinheiro conforme o desempenho na avaliação ou por sorteio, pela participação da turma -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Estudantes premiados recebem valores em dinheiro conforme o desempenho na avaliação ou por sorteio, pela participação da turma -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Sobre as premiações

As premiações, pagas em dinheiro, contemplam alunos matriculados nas escolas estaduais que pertencem às turmas do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e às da 3ª série do Ensino Médio. O processo de pagamento varia conforme as diferentes faixas de idade. Os estudantes menores de 16 anos recebem os prêmios por meio da conta bancária ou chave PIX do responsável legal.

Já os alunos que possuem entre 16 até 18 anos informaram chave PIX ou conta própria. Caso não a possuíssem, foi permitido utilizar os dados do responsável. Por fim, aqueles maiores de idade, com 18 anos completos ou mais, recebem por conta ou Pix em nome próprio.

Para garantir que nenhum aluno deixe de receber, o sistema de pagamento também oferece uma solução alternativa: quando não há chave Pix ou conta cadastrada, é emitida ordem bancária para saque direto no banco, mediante documento de identificação.

Reconhecimento e valores

Os prêmios em dinheiro seguem os critérios definidos pelo Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha:

  • R$ 2 mil para o aluno com melhor desempenho da turma;
  • R$ 1 mil para o segundo colocado;
  • R$ 500 para o terceiro;
  • R$ 1 mil para um estudante sorteado entre os participantes de cada turma.

Para concorrer às premiações, era necessário que a turma atingisse pelo menos 80% de presença na aplicação do simulado. O índice foi alcançado por 94% das turmas da Rede Estadual. A lista completa dos estudantes premiados em 1.836 escolas da Rede Estadual já foi publicada em edição extra do Diário Oficial.

As equipes diretivas de cada escola fizeram o procedimento para validar os dados junto ao sistema informatizado da Seduc, registrando as informações de pagamento na plataforma Escola RS.

O Simulado Saeb, coordenado pela Seduc, teve como principais objetivos familiarizar os estudantes com o modelo da prova nacional e, ao mesmo tempo, incentivar o empenho nos estudos. A aplicação das provas, em uma grande mobilização da Rede Estadual, envolveu mais de 167 mil alunos, o que representa 93% do público esperado, sendo que 523 escolas registraram 100% de participação.

Estudantes da Rede Estadual puderam se preparar para as provas com diversas atividades promovidas pela Secretaria da Educação -Foto: Ascom Seduc
Estudantes da Rede Estadual puderam se preparar para as provas com diversas atividades promovidas pela Secretaria da Educação -Foto: Ascom Seduc

Sobre o Saeb

O Saeb é uma avaliação nacional aplicada a cada dois anos em escolas públicas de todo o país, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados servem de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade do ensino no Brasil.

A partir desses dados, redes estaduais e municipais conseguem obter um diagnóstico mais preciso da realidade das escolas e desenvolver políticas públicas voltadas à melhoria da aprendizagem e à promoção da equidade educacional.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

