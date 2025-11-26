Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo inicia adesão de empresas ao Programa Refaz Reconstrução II para regularizar débitos de ICMS

O governo do Estado lançou, na última quarta-feira (19/11), o Refaz Reconstrução II ,programa desenvolvido pela Receita Estadual e pela Procurador...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 07h06
Governo inicia adesão de empresas ao Programa Refaz Reconstrução II para regularizar débitos de ICMS
-

O governo do Estado lançou, na última quarta-feira (19/11), o Refaz Reconstrução II ,programa desenvolvido pela Receita Estadual e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) que oferece condições excepcionais para empresas quitarem débitos de ICMS. A iniciativa é uma repescagem para quem não aderiu à primeira fase e já está com o sistema eletrônico liberado para adesão.

A página com todas as orientações e regras do programa está disponível no portal de Atendimento da Receita Estadual .

Como funciona o programa

O Refaz Reconstrução II permite o pagamento de débitos de ICMS vencidos até 28 de fevereiro de 2025, com reduções de até 95% em juros e multas. A adesão deve ser feita até 17 de dezembro de 2025, exclusivamente em parcela única.

Benefícios para pagamento à vista até 17/12/2025:

  • 95% de desconto em juros e multas para a maioria dos débitos comuns de ICMS.
  • 90% de desconto para casos específicos, como infrações menos graves ou ligadas a obrigações acessórias.

Por que aproveitar?

Além de regularizar a situação fiscal, a medida dá fôlego às empresas e fortalece a economia do Rio Grande do Sul. Na primeira fase, mais de 8 mil empresas aderiram, renegociando R$ 7,18 bilhões em débitos e garantindo R$ 2,86 bilhões de economia para o setor produtivo.

Prazos importantes

  • 12/12/2025: prazo final para realizar denúncias espontâneas;
  • 17/12/2025: último dia para aderir e pagar a parcela única.

Como aderir

Após o pagamento, contribuintes com débitos em discussão devem protocolar a desistência de ações ou recursos em até dez dias. Débitos em cobrança judicial terão incidência de honorários advocatícios e não incluem custas processuais.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 5 minutos

Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil

Decisão foi tomada pelo Iphan

 (Foto: Assessoria Vitória da Gaita)
Som Missioneiro Há 2 horas

Lançamento: Rei da Catchaca e Vitoria da Gaita

A força do chamamé renasce na união de grandes talentos da música regional

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Aposta de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Latino-americanas e caribenhas se juntam às brasileiras por igualdade

Ativistas exigem reparação, bem-viver e respeito nas ruas de Brasília

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Prefeitura de SP pede mais prazo para liberação de mototáxis na cidade

Última decisão permite que o serviço começe no dia 11 de dezembro

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
25° Sensação
1.84 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Geral Há 3 minutos

Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil
Tenente Portela Há 8 minutos

Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de dezembro
Seberi Há 20 minutos

Seberi é contemplado no RS Qualificação Recomeçar
Consulta Popular Há 30 minutos

Cinco municípios da região recebem recursos da Consulta Popular para projetos sociais e de desenvolvimento
Erval Seco Há 34 minutos

Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,048,65 -0,88%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias