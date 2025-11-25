Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prefeitura de SP pede mais prazo para liberação de mototáxis na cidade

Última decisão permite que o serviço começe no dia 11 de dezembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/11/2025 às 21h13
Prefeitura de SP pede mais prazo para liberação de mototáxis na cidade
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo recorreu da decisão que considerou inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi no município. A medida permitiria o início do serviço a partir de 11 de dezembro e o recurso pede mais 120 dias, estendendo a proibição até abril.

A medida é um pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM) ao Tribunal de Justiça de São Paulo e busca mais tempo para a discussão da questão.

A prefeitura pede mais prazo para poder realizar audiências públicas, complementar estudos sobre o tema e melhorar a rede de atendimento de urgência , com entrega de três novas UPAs. A administração municipal argumenta que houve aumento crescente da frota de motos (56% em 5 anos), com aumento de acidentes equivalente desde de 2020, embora não pondere sobre o impacto da pandemia neste índice.

As principais empresas que pretendem explorar o serviço - Uber e 99 - justificam a viabilidade do serviço alegando que farão orientação e uma rigorosa seleção dos trabalhadores.

A PGM afirma que a urgência não significa que o município considera a questão sobre o serviço como uma disputa definida, citando o julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal como o horizonte ideal para decidir pela liberação ou proibição do direito das cidades de legislar sobre o tema.

"Como se demonstrou, sem a atribuição do efeito suspensivo almejado, a dilação do prazo de modulação dos efeitos da decisão é a única medida capaz de preservar minimamente o interesse público, garantindo a segurança viária e a proteção da vida, enquanto se aguarda a manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca das questões constitucionais levantadas no Recurso Extraordinário, que, se provido, confirmará a legitimidade do ato municipal e sua função protetiva à vida", define o documento.

A PGM alega que o início precoce das atividades pode representar um risco imediato de colapso do sistema de saúde, colocando vidas em risco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Latino-americanas e caribenhas se juntam às brasileiras por igualdade

Ativistas exigem reparação, bem-viver e respeito nas ruas de Brasília

 Secretaria Izabel Matte (ao centro, de crachá) visitou andamento dos trabalhos na Escola Jovelino Theodoro na segunda-feira (24) -Foto: Laiz Flores/SOP
Obras Há 6 horas

Governo Leite investe mais de R$ 30 milhões em obras de melhorias em três instituições do Litoral Norte

O governo Eduardo Leite vem realizando três importantes obras em instituições localizadas no Litoral Norte: as construções do Centro de Atendimento...

 Foto: Luis Lima Jr / stock.adobe.com
INSS Há 7 horas

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça

O montante total liberado para todo o país, incluindo ações de servidores públicos e outras categorias, chega a R$ 3,3 bilhões

 Foto: Divulgação/Sicredi
Sicredi Raízes Há 7 horas

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis

Evento acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, com taxa de financiamento a partir de 1,39% e diversas opções de veículos.

 Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai
IBGE Há 8 horas

IBGE de Três Passos tem seis vagas para Processo Seletivo Simplificado

Oportunidades temporárias são para nível médio e remuneração pode chegar a R$ 3.379,00. Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
21° Sensação
1.09 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 2 horas

Prisão de Bolsonaro repercute nos discursos de deputados no Plenário da Câmara
Direitos Humanos Há 2 horas

"Mete marcha, negona": artistas levam marcha para telas e palcos
Geral Há 2 horas

Latino-americanas e caribenhas se juntam às brasileiras por igualdade
Geral Há 2 horas

Prefeitura de SP pede mais prazo para liberação de mototáxis na cidade
Acidente Há 2 horas

Acidente Grave na ERS-330 em Miraguaí na noite desta terça feira 

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 500,659,54 +0,65%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias