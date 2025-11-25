Governador reforça apoio emergencial a produtores em Rio das Antas e acompanha levantamento das perdas em lavouras

Foto: Marllon Legnaghi/ GOVSC

Dando continuidade à agenda nos municípios atingidos pelas chuvas, o governador esteve em Rio das Antas nesta terça-feira, 25, onde, acompanhou os estragos. Junto a equipes da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) e da Epagri, o governador teve acesso ao levantamento de estragos nas áreas rurais atingidas, especialmente em lavouras de grãos, frutas, hortaliças, tabaco e pastagens.

Para dimensionar esses impactos, a Epagri iniciou o levantamento das perdas nas propriedades afetadas. Os produtores que registraram prejuízos nas estruturas produtivas podem acessar os programas emergenciais, que integram as políticas públicas executadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape).

“Estou acompanhando de perto os estragos e assim vamos trabalhar de maneira mais efetiva para atender as necessidades mais urgentes das pessoas atingidas. Volto a reforçar o apoio do Governo do Estado aos produtores com nossos programas Safra Garantida e o Pronampe Agro Emergencial”, afirmou o governador Jorginho Mello.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, que acompanhou o governador Jorginho Mello. “Estamos dialogando com as autoridades locais, com nossos técnicos e com os produtores. O Governo de Santa Catarina está ao lado do agricultor, oferecendo apoio direto por meio dos programas emergenciais e dos convênios — entre eles, o Sistema Antigranizo. Nosso compromisso é garantir que as políticas públicas cheguem rapidamente a quem mais precisa, para isso nossas equipes da Sape e Epagri estão mobilizadas”, afirma Chiodini.

A avaliação que está sendo realizada pela Epagri inclui não apenas os danos diretos às lavouras, benfeitorias e maquinários, mas também prejuízos indiretos, como a incidência de doenças nas plantas e perdas de solo, que podem comprometer a produtividade futura. De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a mobilização das equipes logo após os temporais garante levantamentos ágeis e dados confiáveis. “Temos experiência consolidada em situações semelhantes e sabemos que essas informações são essenciais para orientar as ações do Governo e assegurar que o apoio chegue rapidamente às famílias rurais. Nosso compromisso é atuar com precisão e seguir ao lado dos agricultores no processo de recuperação”, diz ele

Segundo a Defesa Civil, os fenômenos registrados nesses dias envolveram granizo, chuvas intensas e rajadas de vento. Os municípios mais afetados situam-se no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, Planalto Sul, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Confira o que foi levantado até o momento pela Epagri.

Regiões e culturas afetadas

No Oeste, os eventos climáticos afetaram os municípios de União do Oeste, Ponte Serrada, São Domingos, Galvão, Ipuaçu, Vargeão e Passos Maia, causando danos principalmente às lavouras de milho e soja.

No Meio-Oeste,os principais municípios atingidos foram Fraiburgo, Rio das Antas, Curitibanos, Ponte Alta do Norte, Frei Rogério, Capinzal e Campos Novos. As maiores perdas ocorreram em pastagens de gado de leite, construções rurais e nos cultivos de milho, soja e frutas de caroço.

No Planalto Norte, os municípios mais impactados foram Canoinhas, Três Barras e São Bento do Sul, com prejuízos nas culturas de tabaco, nos abrigos de cultivo de morango e no milho.

No Planalto Sul,Otacílio Costa, Ponte Alta e Bom Retiro registraram impactos nas plantações de melancia, alho, cebola, abóbora e tabaco. Já em São Joaquim, Urupema e Urubici houve ocorrência de granizo nos pomares de maçã, com danos em folhas e frutos expostos em áreas sem cobertura antigranizo. Como a cultura está na fase inicial de crescimento dos frutos, os produtores podem mitigar os prejuízos por meio de tratamentos fitossanitários e raleio dos frutos afetados.

No Alto Vale, os municípios de Agrolândia, Alfredo Wagner, Atalanta, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia e Vidal Ramos foram atingidos por granizo e ventos, afetando principalmente as lavouras de cebola e tabaco. Ainda no Vale, os municípios de Apiúna, Ibirama, Lontras e parte de Rio do Sul enfrentaram forte tempestade de granizo associada a ventos intensos. Nessas localidades, além dos prejuízos na cultura de tabaco — a mais atingida —, houve danos relevantes à produção de hortaliças e frutas. Em Luiz Alves, os prejuízos se concentram em áreas de produção de hortaliças e em estradas, pontes e pontilhões de acesso às propriedades

No Litoral Norte,as chuvas provocaram danos em ranchos de pesca, casas e embarcações em Balneário Barra do Sul. Em Navegantes houve impactos da chuva em pastagens.

Como é feito o levantamento

O levantamento está sendo feitoin locopelos extensionistas rurais da Epagri, que percorrem as propriedades atingidas para registrar a extensão dos danos. Esse trabalho é realizado em parceria com a Defesa Civil, a Cidasc, as Secretarias Municipais de Agricultura e os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR). As informações coletadas vão compor relatórios técnicos que subsidiam o Governo do Estado na formulação de políticas públicas emergenciais e de recuperação.

Além de identificar as perdas, a Epagri desempenha papel fundamental na chegada dos recursos às famílias rurais. Os extensionistas elaboram planos de recuperação das propriedades e preparam projetos de crédito que permitem o acesso dos agricultores a programas estaduais e federais. Após a aprovação dos projetos, a Epagri segue presente na execução, prestando assistência técnica para garantir que as ações de reconstrução sejam eficientes e sustentáveis.

Ajuda na reconstrução

O Governo de Santa Catarina por meio da Sape apoia os agricultores afetados por eventos climáticos extremos, por meio de programas emergenciais. O Reconstrói SC financia até R$ 20 mil por família para recuperar estruturas e equipamentos, com 50% de desconto para pagamentos em dia. O Pronampe Agro SC Emergencial concede até R$ 100 mil por família, com juros subsidiados em até 3% ao ano e prazo de oito anos.

O Projeto Emergencial Recupera Maçã SC apoia produtores de maçã com até R$ 100 mil para reposição de mudas e reconstrução de proteções, oferecendo desconto de até 30% por pagamento em dia. O Proteção de Pomares financia até R$ 150 mil por família para instalar telas antigranizo, com prazo de até oito anos e subvenção de juros de até 3% ao ano.

O Sistema Antigranizo é voltado a implantação e operacionalização de um sistema de controle de granizo com geradores de solo automático, em convênio com os municípios.

Para potencializar a produção catarinense e garantir renda ao pequeno produtor que sofre com as intercorrências climáticas, o agricultor também pode contar com o Safra Garantida SC. O Programa oferece subsídio estadual de até R$ 1,5 mil referente a taxa de adesão ao Proagro Mais.

