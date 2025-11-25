Terça, 25 de Novembro de 2025
Governo Leite investe mais de R$ 30 milhões em obras de melhorias em três instituições do Litoral Norte

O governo Eduardo Leite vem realizando três importantes obras em instituições localizadas no Litoral Norte: as construções do Centro de Atendimento...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/11/2025 às 16h38
Governo Leite investe mais de R$ 30 milhões em obras de melhorias em três instituições do Litoral Norte
Secretaria Izabel Matte (ao centro, de crachá) visitou andamento dos trabalhos na Escola Jovelino Theodoro na segunda-feira (24) -Foto: Laiz Flores/SOP

O governo Eduardo Leite vem realizando três importantes obras em instituições localizadas no Litoral Norte: as construções do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Osório e da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Capão Novo, em Capão da Canoa; e a recuperação da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Jovelino Theodoro, em Santo Antônio da Patrulha. Acompanhadas pela 18ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), de Osório, as intervenções contemplam um investimento de mais de R$ 30 milhões.

A titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, visitou o andamento dos trabalhos na segunda-feira (24/11). Também participaram das vistorias a secretária-adjunta da pasta, Zilá Breitenbach, e o subsecretário-adjunto de Obras da Educação, Anderson Domingos.

Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório

O investimento na construção do Case de Osório, vinculado à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), é de R$ 27,3 milhões. Projetado para oferecer um espaço adequado ao acolhimento e à ressocialização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, o espaço tem mais de 4 mil metros quadrados de área construída e capacidade para atender até 60 adolescentes.

O local possibilitará que os jovens infratores da região permaneçam próximos de suas famílias – atualmente, eles são encaminhados para Porto Alegre.

Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório está recebendo aporte de R$ 27,3 milhões -Foto: Laiz Flores/SOP
Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório está recebendo aporte de R$ 27,3 milhões -Foto: Laiz Flores/SOP

No momento, está em execução um investimento de R$ 1,3 milhão, que contempla a construção dos muros interno e externo e o cercamento da rótula, além do sistema de elevação de esgoto e do tanque séptico. Com 85% dos serviços concluídos, a obra deve ser finalizada até o final de novembro.

Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo

Em Capão da Canoa, a secretária vistoriou as frentes de trabalho da EEEM Capão Novo, que recebe um aporte de R$ 2,6 milhões. Uma delas abrange construção de muros, além de manutenções nas instalações elétricas e na rede de abastecimento de água. A outra envolve serviços na cobertura; reforços estruturais; substituição de esquadrias e pisos; pinturas; impermeabilizações; e melhorias hidrossanitárias. A previsão de conclusão é o primeiro semestre de 2026.

A escola já passou por uma etapa de ampliação – com a construção de novas salas de aula, refeitório, cozinha, laboratórios e sanitários com acessibilidade – por meio do sistema off-site, no qual as estruturas são pré-fabricadas e montadas no local. O investimento nessa fase foi de R$ 8,4 milhões.

Trabalhos na Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo devem terminar no primeiro semestre de 2026 -Foto: Laiz Flores/SOP
Trabalhos na Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo devem terminar no primeiro semestre de 2026 -Foto: Laiz Flores/SOP

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jovelino Theodoro

O investimento na recuperação da EEEF Jovelino Theodoro, em Santo Antônio da Patrulha, é de R$ 660 mil. A execução dos serviços deve terminar no primeiro semestre de 2026. A escola sofreu sérios danos após um vendaval ocorrido em outubro de 2024, com parte da laje de concreto comprometida estruturalmente, assim como as paredes, além de danos nas instalações elétricas e nos pisos.

Agora a instituição passa por uma recuperação completa, incluindo manutenção nas instalações elétricas e hidrossanitárias, esquadrias, cobertura, pintura, paredes e forros, além das reformas das torres dos reservatórios.

O investimento na Jovelino Theodoro é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era de mais de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 21,7 milhões em 26 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 18ª Crop, entre obras finalizadas, em execução ou por iniciar. No mesmo período, em todo o Estado, os valores chegam a R$ 578,8 milhões, beneficiando 600 escolas.

Outros prédios públicos

Desde 2023, o governo também destinou R$ 31,8 milhões para nove obras em prédios públicos atendidos pela 18ª Crop que estão em fase de contratação, finalizadas, em execução ou por iniciar. Em âmbito estadual, esse mesmo investimento soma R$ 1,4 bilhão, beneficiando 147 prédios.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

