Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça

Aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que venceram ações judiciais contra o órgão começam a receber, neste mês, R$ 2,8 bilhões em atrasados.

Os valores foram liberados pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) na segunda-feira (24) e terão como destino 178,1 mil beneficiários, em 131,3 mil processos que tiveram ordens de pagamento emitidas em outubro.

O montante total liberado para todo o país, incluindo ações de servidores públicos e outras categorias, chega a R$ 3,3 bilhões, contemplando 214,2 mil processos e 271,8 mil beneficiários.

Quem tem direito aos atrasados

Só recebe os valores quem ganhou a ação judicial contra o INSS, seja de concessão ou revisão de benefícios como: