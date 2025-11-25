Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis

Nos dias 12 e 13 de dezembro, Tenente Portela recebe o Feirão Sicredi Raízes, uma oportunidade única para quem deseja adquirir ou trocar seu veículo com condições especiais. O evento será realizado na Praça do Imigrante, reunindo carros, motos, bicicletas elétricas, energia fotovoltáica e muito mais.

Durante o feirão, os associados poderão contar com financiamento de até 100% do valor do veículo, parcelamento em até 60 vezes e taxa de juros a partir de 1,39% ao mês — válida exclusivamente para negociações realizadas durante o evento.

Além de facilitar o acesso ao crédito, o Feirão Sicredi Raízes fortalece o comércio local e incentiva a mobilidade urbana sustentável, conectando inovação, economia e qualidade de vida.

Segundo Leomar Dunck, gerente da agência Sicredi em Tenente Portela, “O feirão é uma excelente oportunidade para nossos associados realizarem seus projetos com segurança e economia. As condições estão muito atrativas e o evento foi pensado para atender às necessidades da comunidade.”