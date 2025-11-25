Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis

Evento acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, com taxa de financiamento a partir de 1,39% e diversas opções de veículos.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Sicredi Raízes
25/11/2025 às 15h23
Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis
Foto: Divulgação/Sicredi

Nos dias 12 e 13 de dezembro, Tenente Portela recebe o Feirão Sicredi Raízes, uma oportunidade única para quem deseja adquirir ou trocar seu veículo com condições especiais. O evento será realizado na Praça do Imigrante, reunindo carros, motos, bicicletas elétricas, energia fotovoltáica e muito mais.

Durante o feirão, os associados poderão contar com financiamento de até 100% do valor do veículo, parcelamento em até 60 vezes e taxa de juros a partir de 1,39% ao mês — válida exclusivamente para negociações realizadas durante o evento.

Além de facilitar o acesso ao crédito, o Feirão Sicredi Raízes fortalece o comércio local e incentiva a mobilidade urbana sustentável, conectando inovação, economia e qualidade de vida.

Segundo Leomar Dunck, gerente da agência Sicredi em Tenente Portela, “O feirão é uma excelente oportunidade para nossos associados realizarem seus projetos com segurança e economia. As condições estão muito atrativas e o evento foi pensado para atender às necessidades da comunidade.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Luis Lima Jr / stock.adobe.com
INSS Há 44 minutos

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça

O montante total liberado para todo o país, incluindo ações de servidores públicos e outras categorias, chega a R$ 3,3 bilhões

 Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai
IBGE Há 1 hora

IBGE de Três Passos tem seis vagas para Processo Seletivo Simplificado

Oportunidades temporárias são para nível médio e remuneração pode chegar a R$ 3.379,00. Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três

 Foto: Divulgação: Departamento de Comunicação Social – Cotricampo
Cotricampo Há 1 hora

Cotricampo entrega nova viatura à Brigada Militar de Campo Novo

O comando do 7º BPM agradeceu o gesto, destacando que a iniciativa fortalece a estrutura da segurança pública e contribui para a qualidade de vida da comunidade.
Geral Há 1 hora

Saúde instala consultórios móveis em cidade devastada por tornado

Rio Bonito do Iguaçu foi atingida pelo fenômeno no começo deste mês
Geral Há 2 horas

Temporais atingem norte de Santa Catarina e provocam alagamentos

Em Luiz Alves nível do rio subiu quase 8m deixando casas submersas

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
3.13 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Justiça Há 20 minutos

STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1
INSS Há 44 minutos

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça
Sicredi Raízes Há 54 minutos

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis
Tecnologia Há 54 minutos

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,28%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 495,928,87 -2,04%
Ibovespa
155,678,16 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias