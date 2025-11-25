Terça, 25 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Nonoai pode receber polo da Faculdade Santo Ângelo

Representantes da Fasa e de lideranças do poder público discutiram primeiros passos para implantação da unidade

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte:João Victor Cassol - Jornalista Grupo Chiru
25/11/2025 às 15h17
Foto: Prefeitura de Nonoai/Reprodução

A cidade de Nonoai poderá receber um polo da Faculdade Santo Ângelo (Fasa). A possibilidade foi discutida em uma reunião na semana passada, em Nonoai, com a presneça do vice-prefeito Décimo Mello, da direção da Fasa, e de outras lideranças, como o Secretário do Gabinete de Articulação dos Municípios do RS, Salmo Dias de Oliveira, e o prefeito de Rio dos Índios, Flavio Golin, além de secretários, vereadores e representantes de entidades.

O objetivo do encontro foi alinhar informações e discutir os primeiros passos para que seja iniciado o estudo de viabilidade. A iniciativa anima a comunidade local, diante da possibilidade de ampliar o acesso ao ensino superior, evitar deslocamentos para outras cidades e fortalecer a permanência dos jovens na região, escreveu a prefeitura, em nota

"Além disso, a instalação de uma universidade pode contribuir para o crescimento econômico, geração de empregos, formação de mão de obra qualificada e estímulo à inovação", diz ainda a nota.

Após esta fase inicial de diálogo, a Fasa deverá dar início a análises técnicas, levantamento de demandas, necessidade de cursos e condições estruturais, antes de qualquer decisão final.

Sobre a Fasa

Em seu site oficial, a Faculdade Santo Ângelo se apresenta como a primeira Faculdade Startup do Brasil e afirma ter uma proposta inovadora, disruptiva e humana de ensino superior.Tem sede na cidade de Santo Ângelo-RS.

No campus de Santo Ângelo, oferece 17 cursos de graduação em áreas: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Comunicação Institucional, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Gastronomia, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Produção Cervejeira e Sistemas para Internet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
