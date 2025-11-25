IBGE de Três Passos tem seis vagas para Processo Seletivo Simplificado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 9.590 vagas temporárias de nível médio no país, sendo seis destas em Três Passos. São cinco vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com remuneração de R$ 2.676,24, e uma para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com salário de R$ 3.369. Segundo o órgão, este é o maior processo seletivo para temporários da história do IBGE.

As duas funções possuem benefícios além do salário fixo, de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13° proporcionais. Ambas têm como requisito Ensino Médio completo. A vaga de Supervisor de Coleta e Qualidade exige também, CNH na categoria B.

De acordo com o edital, os aprovados realizarão “pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional”. Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três.

A inscrição pode ser feita até o dia 11 de dezembro de forma online pelo link https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25, com validação mediante pagamento da taxa de R$ 38,50 por candidatura. A data de aplicação da prova está prevista para 22 de fevereiro.