Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IBGE de Três Passos tem seis vagas para Processo Seletivo Simplificado

Oportunidades temporárias são para nível médio e remuneração pode chegar a R$ 3.379,00. Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
25/11/2025 às 15h15
IBGE de Três Passos tem seis vagas para Processo Seletivo Simplificado
Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 9.590 vagas temporárias de nível médio no país, sendo seis destas em Três Passos. São cinco vagas para  Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com remuneração de R$ 2.676,24, e uma para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com salário de R$ 3.369. Segundo o órgão, este é o maior processo seletivo para temporários da história do IBGE.

As duas funções possuem benefícios além do salário fixo, de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13° proporcionais. Ambas têm como requisito Ensino Médio completo. A vaga de Supervisor de Coleta e Qualidade exige também, CNH na categoria B. 

De acordo com o edital, os aprovados realizarão “pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional”. Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três.

A inscrição pode ser feita até o dia 11 de dezembro de forma online pelo link https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25, com validação mediante pagamento da taxa de R$ 38,50 por candidatura. A data de aplicação da prova está prevista para 22 de fevereiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Luis Lima Jr / stock.adobe.com
INSS Há 44 minutos

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça

O montante total liberado para todo o país, incluindo ações de servidores públicos e outras categorias, chega a R$ 3,3 bilhões

 Foto: Divulgação/Sicredi
Sicredi Raízes Há 54 minutos

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis

Evento acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, com taxa de financiamento a partir de 1,39% e diversas opções de veículos.

 Foto: Divulgação: Departamento de Comunicação Social – Cotricampo
Cotricampo Há 1 hora

Cotricampo entrega nova viatura à Brigada Militar de Campo Novo

O comando do 7º BPM agradeceu o gesto, destacando que a iniciativa fortalece a estrutura da segurança pública e contribui para a qualidade de vida da comunidade.
Geral Há 1 hora

Saúde instala consultórios móveis em cidade devastada por tornado

Rio Bonito do Iguaçu foi atingida pelo fenômeno no começo deste mês
Geral Há 2 horas

Temporais atingem norte de Santa Catarina e provocam alagamentos

Em Luiz Alves nível do rio subiu quase 8m deixando casas submersas

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
3.13 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Justiça Há 20 minutos

STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1
INSS Há 44 minutos

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça
Sicredi Raízes Há 54 minutos

Feirão Sicredi Raízes chega a Tenente Portela com condições imperdíveis
Tecnologia Há 54 minutos

Equipes de cirurgia fetal realizam procedimento inédito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,28%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 495,928,87 -2,04%
Ibovespa
155,678,16 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias