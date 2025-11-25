Cotricampo entrega nova viatura à Brigada Militar de Campo Novo

Diretores e gestores da Cotricampo recepcionaram, nesta terça-feira (25), oficiais da Brigada Militar para a entrega simbólica da chave de uma nova viatura destinada ao pelotão da BM em Campo Novo. O veículo zero quilômetro foi adquirido por meio do PISeg – Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, que permite que empresas destinem 5% do ICMS devido para financiar projetos de segurança pública. A Cotricampo aderiu integralmente ao programa, viabilizando a nova viatura.

A chave da camionete Toyota Corolla Cross foi entregue pelo presidente da cooperativa, Gelson Bridi, ao lado do prefeito Pedro dos Santos, da vice-prefeita Marcieli Reis e do presidente da Câmara, Ademar Aguiar. Representando a Brigada Militar, participaram o Coronel PM Rafael Luft, o Tenente-Coronel PM Rodrigo Becker, a Capitã Eliane Cristina Barancelli e o Tenente Jones André Ribeiro.

O comando do 7º BPM agradeceu o gesto, destacando que a iniciativa fortalece a estrutura da segurança pública e contribui para a qualidade de vida da comunidade. Bridi também recebeu um diploma de reconhecimento. O ato contou ainda com a presença de lideranças da cooperativa, entre elas Luciano Seefeld, Jair Kuntzler, Meri Guth, Adriano Blau, Airton Mosquer e Rodolfo Richter.