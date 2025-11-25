Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF faz operação contra desvio de verba para hospitais públicos

Unidades de São Paulo e Rio receberam mais de R$ 340 milhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/11/2025 às 12h43

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), nova fase da Operação Paralelo Cinco , a fim de desarticular uma organização criminosa ligada ao desvio de recursos na área da saúde, em Jaguari e Embu das Artes, municípios do Rio Grande do Sul e de São Paulo, respectivamente. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva .

Os 20 investigados sofreram medidas cautelares, como afastamento de funções, suspensão de atividades econômicas, restrição de acesso a órgãos públicos e proibição de contato entre os envolvidos.

O inquérito policial da Operação Paralelo Cinco, iniciado em janeiro de 2024, investiga um sistema de desvio de recursos com a utilização de empresas de fachada e entidades interpostas.

Um grupo de empresários de Porto Alegre assumiu a gestão dos hospitais de Jaguari (RS) e Embu das Artes (SP) e receberam mais de R$ 340 milhões em recursos públicos entre 2022 e agosto de 2025. Os valores vinham de repasses municipais, estaduais e federais .

O grupo emitia notas fiscais falsas e ocultava o verdadeiro destino dos recursos. Rapidamente os valores repassados eram propagados para dezenas de contas de pessoas físicas e jurídicas. Os serviços contratados não apresentavam qualquer vínculo com as contas, o que beneficiava gestores da organização social .

O financiamento originalmente destinado aos hospitais era desviado para contas-convênios, cuja utilização era usada para o pagamento de despesas puramente pessoais, como aluguéis de imóveis de alto padrão, viagens de luxo e remunerações elevadas a funcionários sem prestação de serviços.

O Juízo das Garantias da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento designou interventores nos hospitais municipais . A deflagração de hoje executou medidas de constrição patrimonial, que incluem o sequestro de 14 imóveis, apreensão de 53 veículos e uma embarcação. Também foram bloqueados mais de R$ 22,5 milhões em contas bancárias.

A PF prossegue com a investigação de novos elementos de informação, aprofundar o rastreamento de ativos e reforçar o conjunto probatório. Os suspeitos devem ser interrogados pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de capitais e outros delitos conexos .

A operação contou com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e da Controladoria-Geral da União.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 33 minutos

Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos

Explosão ocorreu durante manutenção em subestação de energia

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Iphan vai deliberar sobre tombamento da sede do DOPS, no Rio

Órgão reprimiu opositores do regime durante a ditadura

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 4 horas

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 18 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 Recuperação do telhado e nova iluminação interna do almoxarifado do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre -Foto: Diego Faria de Carvalho/Ascom SOP
Obras Há 5 horas

Investimento do governo Eduardo Leite em obras chega a R$ 1,6 bilhão em 2025

O governo Eduardo Leite aplicou, entre janeiro e novembro de 2025, recursos na ordem de R$ 1,6 bilhão, para a realização de 302 obras que estão em ...
Geral Há 16 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim

Governo do RS autorizou o repasse de R$ 1,5 milhão ao município

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
1.27 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que destina recursos para laudos de engenheiros em caso de calamidade
Senado Federal Há 4 minutos

Debate em CPI aponta falhas do Estado no combate ao crime organizado
Entretenimento Há 19 minutos

Cuidados tornam a depilação mais segura e confortável
Tecnologia Há 32 minutos

Até 2027, IA deve ser integrada a cada software empresarial
Geral Há 32 minutos

Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,415,73 -1,90%
Ibovespa
155,271,97 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias