Natal da Criança Carente 2025 é oficialmente aberto pela Rádio Província

A Rádio Província deu início oficial, nesta semana, a mais uma edição do tradicional Natal da Criança Carente 2025, uma campanha que há anos mobiliza a comunidade e se tornou referência regional em solidariedade. As primeiras cartinhas já começaram a chegar à emissora, escritas por crianças em situação de vulnerabilidade que expressam seus sonhos, desejos simples e pedidos emocionantes para o fim de ano.

Como ocorre anualmente, as mensagens serão apresentadas ao público durante o programa “Para Começo de Conversa”, um dos mais tradicionais da grade da emissora. Ao longo das próximas semanas, os ouvintes poderão acompanhar a leitura das cartas ao vivo, conhecer as histórias de cada criança e, principalmente, apadrinhar um pedido, contribuindo para que o Natal desses pequenos seja mais especial.

A iniciativa depende exclusivamente da generosidade da população, que, ano após ano, se mobiliza para atender às expectativas de quem mais precisa. Segundo a equipe da Rádio Província, o fluxo de cartinhas deve aumentar nos próximos dias, e a expectativa é de que a comunidade mantenha o engajamento característico da ação, que já beneficiou milhares de crianças ao longo de sua história.

A emissora reforça que qualquer pessoa pode participar: basta acompanhar as leituras no programa, escolher uma cartinha e entrar em contato com a rádio para confirmar a doação. Além de brinquedos, são bem-vindos itens de necessidade básica, roupas, materiais escolares e presentes que atendam ao pedido específico da criança apadrinhada.

Com mais uma edição oficialmente no ar, a Rádio Província reafirma seu compromisso social e convida os ouvintes a fazer parte dessa tradição de amor e empatia. Em meio a tantas dificuldades enfrentadas por muitas famílias, o Natal da Criança Carente 2025 surge novamente como um gesto coletivo capaz de transformar vidas — começando pelo brilho no olhar de cada criança que tem seu pedido atendido.