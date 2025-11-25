Terça, 25 de Novembro de 2025
Investimento do governo Eduardo Leite em obras chega a R$ 1,6 bilhão em 2025

O governo Eduardo Leite aplicou, entre janeiro e novembro de 2025, recursos na ordem de R$ 1,6 bilhão, para a realização de 302 obras que estão em ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/11/2025 às 08h46
Investimento do governo Eduardo Leite em obras chega a R$ 1,6 bilhão em 2025
Recuperação do telhado e nova iluminação interna do almoxarifado do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre -Foto: Diego Faria de Carvalho/Ascom SOP

O governo Eduardo Leite aplicou, entre janeiro e novembro de 2025, recursos na ordem de R$ 1,6 bilhão, para a realização de 302 obras que estão em execução e outras 177 intervenções que já foram concluídas. São trabalhos administrados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), em escolas e outras edificações públicas, além de infraestruturas como as barragens dos arroios Jaguari, em São Gabriel, e Taquarembó, em Dom Pedrito.

Para a secretária da SOP, Izabel Matte, trata-se de um momento sem paralelo para a trajetória de 135 anos da Pasta. “Isso se deve não apenas ao volume significativo de recursos destinados aos prédios públicos, mas, em especial, pela capacidade de fazer o Rio Grande do Sul avançar. Deixamos para trás um tempo em que o Estado não conseguia nem pagar salários em dia. Hoje, falamos de investimentos na casa dos bilhões. Os gaúchos têm o governo como aliado”, define Izabel.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

Para a recuperação de escolas, uma das principais bandeiras do governo Eduardo Leite, há R$ 377,3 milhões investidos em 214 instituições com obras em execução. Além dessas, outras 146 receberam R$ 76 milhões em manutenções já concluídas.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

Os valores mais expressivos são destinados, especialmente, na área da segurança. São R$ 960,3 milhões investidos em 52 imóveis, com destaque para as penitenciárias estaduais de Caxias do Sul (PECS) II (R$ 261,9 milhões) e de Rio Grande (PERG) II e III (R$ 241,6 milhões).

Também entre as 43 intervenções concluídas, que totalizam R$ 186,8 milhões, destaca-se a reestruturação da Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), onde funcionou o Presídio Central, com R$ 139 milhões aplicados.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

As barragens receberam, até outubro, R$ 35 milhões, contando investimentos do Estado (R$ 32 milhões) e da União (R$ 3 milhões). Para Jaguari, foram destinados R$ 24,6 milhões em recursos estaduais e R$ 127,8 mil de fonte federal. Para Taquarembó, foram R$ 7,4 milhões do Estado e R$ 2,8 milhões da União.

Incremento em outubro

Os números mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. Muitas das obras concluídas ou em andamento buscam recuperar décadas de recursos escassos para a qualificação dos imóveis públicos. Somente em outubro, na Rede Estadual de Ensino, foram investidos R$ 33 milhões em obras iniciadas em 32 instituições. Além disso, 11 escolas com trabalhos concluídos somaram aplicação de R$ 13,4 milhões. O montante é de R$ 46,4 milhões.

Destacam-se o início da recuperação geral do Instituto de Educação (IE) Doutor Carlos Chagas, em Canoas, que está recebendo R$ 5 milhões, e as melhorias na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Pinto, em Campo Bom, com R$ 3,5 milhões.

Os demais prédios com trabalhos começados receberam R$ 9,7 milhões, enquanto os finalizados contaram com R$ 190,9 milhões, totalizando R$ 200,6 milhões. O investimento somado em escolas e outros imóveis em outubro foi de R$ 247 milhões, entre 59 obras iniciadas e concluídas.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

Para as barragens, em outubro, entre recursos do Estado e da União foram investidos R$ 3,7 milhões, sendo R$ 2,6 milhões na estrutura do arroio Jaguari e R$ 1,1 milhão na barragem do Taquarembó.

“É importante ressaltar a mudança que o Rio Grande do Sul passou. Agora, somos capazes de realmente ser um Estado ativo, que investe e qualifica a sua infraestrutura. E isso significa melhorar a vida das pessoas”, conclui Izabel Matte.

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
