Governo Leite prossegue nesta semana com avaliações da Educação Básica no Estado

As escolas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul entram na segunda semana de aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2025. As avaliações, que começaram em 17 de novembro, prosseguem ocorrendo até 2 de dezembro, com o objetivo de medir o nível de aprendizagem dos estudantes em diferentes fases da Educação Básica.

Aplicado anualmente e de forma censitária, o Saers contempla alunos que estão concluindo etapas estratégicas da trajetória escolar 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. As avaliações abrangem Língua Portuguesa e Matemática, permitindo identificar quais habilidades e competências foram consolidadas em cada faixa etária e etapa de ensino.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. A avaliação integra o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, iniciativa que premia o desempenho estudantil e o esforço coletivo das comunidades escolares. Cada turma terá três estudantes reconhecidos, com premiações de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo, e R$ 1 mil para o terceiro.

Além das premiações por desempenho, todas as turmas participantes concorrem ao sorteio de R$ 2 mil, destinados a um estudante por sala. Para participar, a turma precisa ter alcançado 80% de presença nas provas do Saeb 2025, aplicadas em outubro deste ano.

Ensino e aprendizagem

O Saers utiliza questões objetivas que investigam leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. Além das provas, são aplicados questionários contextuais a professores, estudantes e equipes diretivas, possibilitando uma análise mais ampla sobre fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem, como ambiente escolar, práticas pedagógicas e condições socioeconômicas.

O governo do Estado utiliza os resultados do Saers como um dos indicadores para a distribuição do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) entre os municípios gaúchos. Para o exercício de 2026, o peso desse indicador será de 12,8%, com previsão de elevação gradual até 17%, em 2029. O modelo considera ainda variáveis como o número de estudantes em situação de vulnerabilidade social.

A estrutura das avaliações varia conforme o nível de ensino. No 2º ano do Ensino Fundamental, a prova é aplicada em dois dias consecutivos, com 19 questões de leitura, escrita e interpretação, além de 18 itens de Matemática. No 5º ano do Ensino Fundamental, a aplicação ocorre em um único dia, com 44 questões objetivas e 68 perguntas do questionário. Já no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, as provas também são realizadas em um dia, com 52 questões objetivas e 70 perguntas de questionário.