Desenvolvimento e desafios da gestão pública são o foco do Gov Expo Summit 2025 em Porto Alegre

Com o apoio estratégico da Invest RS, na terça-feira (25/11) e na quarta-feira (26/11), será realizado o Gov Expo Summit 2025, um evento de integração, troca de experiências e construção de soluções práticas para os desafios da gestão pública. Promovido pelo Global Gov, em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o encontro ocorrerá no Vista Pontal, em Porto Alegre.

Com o tema “Desenvolvimento para todos”, o objetivo do evento é promover um debate plural sobre o fomento de um desenvolvimento abrangente, inclusivo e territorialmente ajustado às diferentes realidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ao longo de dois dias de painéis, serão discutidas questões que atravessam tecnologia, inovação, finanças públicas e privadas, políticas nacionais, estaduais e municipais, infraestrutura e educação. O encontro pretende conectar gestores públicos, empresários, especialistas e sociedade civil, mostrando que o desenvolvimento decorre da soma de esforços locais, regionais e setoriais.

“O Gov Expo Summit 2025 consolida o Rio Grande do Sul como um centro estratégico de debate e de realização em gestão pública. Este encontro reforça que desenvolvimento exige dinamismo, inovação e diálogo permanente entre governo, setor produtivo e sociedade. O Estado participa não apenas como apoiador, mas como um agente de construção de soluções que fortalecem municípios e ampliam oportunidades. É essa integração que torna o Rio Grande do Sul mais competitivo e capaz de atrair investimentos que transformam realidades. Eventos como este mostram que governar é unir forças para entregar crescimento, inclusão e futuro para todos”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou que o evento é fundamental como ferramenta de melhoria da gestão municipal como suporte ao desenvolvimento. “O desenvolvimento ocorre nas cidades. Entendemos como estratégicas todas as ações que melhoram a capacidade de os municípios estimularem o crescimento local, o que também envolver a atração de investimentos”, afirmou Prikladnicki.

Destaques do evento

Entre os destaques da programação está a palestra de Maria Cândida Langbauer, estrategista sênior, que atua há 20 anos em desenvolvimento econômico nos Estados Unidos e é membro do International Economic Development Council (IEDC), integrando o Comitê Consultivo Internacional (International Advisory Committee). Maria também compõe o Conselho Consultivo de Mulheres do Condado de King, representando o Distrito 8. Atua na promoção do crescimento econômico local e na atração de investimentos.

A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, explicou que a entidade tem como missão fortalecer a gestão municipalista no Rio Grande do Sul. “Estar junto em um espaço de debates e de construção de soluções como o Gov Expo Summit é uma oportunidade de valorizar os municípios gaúchos e ampliar a troca de experiências que contribuem para o desenvolvimento local.”

O tema do evento resume dois aspectos centrais da agenda do Gov Expo Summit 2025. Reforça que o desenvolvimento nacional nasce do local, de forma equilibrada, quando cada município e cada bairro geram resultados positivos. Também destaca que desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, mas um conjunto de oportunidades e bem-estar que deve alcançar toda a população, especialmente grupos tradicionalmente excluídos. Para que isso aconteça, as capacidades de compreensão, execução e adaptação dos gestores locais devem ser valorizadas e incorporadas às políticas nacionais, e a multidisciplinaridade deve orientar a agenda pública.

Programação completa

Terça-feira (25/11)

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

Nelson Marchezan Júnior (presidente do Global Gov)

Adriane Perin de Oliveira (presidente da Famurs)

Gabriel Souza (vice-governador do Rio Grande do Sul)

9h30 – Painel: Desenvolvimento regional

Ernani Polo (secretário de Desenvolvimento Econômico)

Caio Tomazeli (secretário de Comunicação)

Rafael Prikladnicki (presidente da Invest RS)

Rafael Jacques de Oliveira (presidente do Fórum Permanente de Secretários Municipais de Desenvolvimento, Inovação e Trabalho do RS)

11h – Painel: Tecnologias e pessoas para o desenvolvimento

Danielle Calazans (secretária de Planejamento, Governança e Gestão)

Marcus Rossi (CEO Gramado Summit)

Adriano Naves de Britto (CEO da Fundação Bienal do Mercosul 24/25)

12h30 – Intervalo para almoço

14h - Infraestrutura: desafios e oportunidades

Pedro Capeluppi (secretário da Reconstrução Gaúcha)

Rodrigo Tortoriello (ex-secretário de Mobilidade de Porto Alegre e de Juiz de Fora, em Minas Gerais - Consultor do BID)

15h30 - Papel do público na visão dos empreendedores

3Tentos

Marco Brito (diretor Financeiro da AGCO América do Sul)

Cassio Mattos (sócio-diretor Cassio Mattos Consultoria)

Banrisul

17h – Inovação como ferramenta de desenvolvimento

Juliana Castro (assessora técnica da Diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

Paulo Renato Ardenghi (CEO do GOVUP)

18h – Coquetel oficial Gov Expo Summit 2025 – Invest RS e Global Gov

Local: Vista Pontal Espaço de Eventos (Pontal Shopping – Oswaldo de Lia Pires, 100 – 4º andar – Porto Alegre)

Quarta-feira (26/11)

9h – Visão global, desenvolvimento local

Maria Cândida Langbauer (estrategista sênior de Desenvolvimento Econômico da cidade de SeaTac, Washington/EUA);

10h – Gestão baseada em dados

Caroline Bücker (diretora de Inteligência e Estratégia da Invest RS)

Rafael Spengler (gerente de Inteligência da Invest RS)

Patrícia Augsten (secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas)

11h – Reformas e oportunidades

Leonardo Busatto (diretor de Planejamento do BRDE)

Rodrigo Fantinel (CEO da Inovesse Gestão e Desenvolvimento)

Renan Aguiar (Presidente Previmpa (2016 - 2020)

13h – Almoço Band e Instituto Global Gov

Local: Hard Rock Café Porto Alegre – Pontal Shopping