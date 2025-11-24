Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desenvolvimento e desafios da gestão pública são o foco do Gov Expo Summit 2025 em Porto Alegre

Com o apoio estratégico da Invest RS, na terça-feira (25/11) e na quarta-feira (26/11), será realizado o Gov Expo Summit 2025, um evento de integra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/11/2025 às 20h18
Desenvolvimento e desafios da gestão pública são o foco do Gov Expo Summit 2025 em Porto Alegre
-

Com o apoio estratégico da Invest RS, na terça-feira (25/11) e na quarta-feira (26/11), será realizado o Gov Expo Summit 2025, um evento de integração, troca de experiências e construção de soluções práticas para os desafios da gestão pública. Promovido pelo Global Gov, em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o encontro ocorrerá no Vista Pontal, em Porto Alegre.

Com o tema “Desenvolvimento para todos”, o objetivo do evento é promover um debate plural sobre o fomento de um desenvolvimento abrangente, inclusivo e territorialmente ajustado às diferentes realidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ao longo de dois dias de painéis, serão discutidas questões que atravessam tecnologia, inovação, finanças públicas e privadas, políticas nacionais, estaduais e municipais, infraestrutura e educação. O encontro pretende conectar gestores públicos, empresários, especialistas e sociedade civil, mostrando que o desenvolvimento decorre da soma de esforços locais, regionais e setoriais.

“O Gov Expo Summit 2025 consolida o Rio Grande do Sul como um centro estratégico de debate e de realização em gestão pública. Este encontro reforça que desenvolvimento exige dinamismo, inovação e diálogo permanente entre governo, setor produtivo e sociedade. O Estado participa não apenas como apoiador, mas como um agente de construção de soluções que fortalecem municípios e ampliam oportunidades. É essa integração que torna o Rio Grande do Sul mais competitivo e capaz de atrair investimentos que transformam realidades. Eventos como este mostram que governar é unir forças para entregar crescimento, inclusão e futuro para todos”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou que o evento é fundamental como ferramenta de melhoria da gestão municipal como suporte ao desenvolvimento. “O desenvolvimento ocorre nas cidades. Entendemos como estratégicas todas as ações que melhoram a capacidade de os municípios estimularem o crescimento local, o que também envolver a atração de investimentos”, afirmou Prikladnicki.

Destaques do evento

Entre os destaques da programação está a palestra de Maria Cândida Langbauer, estrategista sênior, que atua há 20 anos em desenvolvimento econômico nos Estados Unidos e é membro do International Economic Development Council (IEDC), integrando o Comitê Consultivo Internacional (International Advisory Committee). Maria também compõe o Conselho Consultivo de Mulheres do Condado de King, representando o Distrito 8. Atua na promoção do crescimento econômico local e na atração de investimentos.

A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, explicou que a entidade tem como missão fortalecer a gestão municipalista no Rio Grande do Sul. “Estar junto em um espaço de debates e de construção de soluções como o Gov Expo Summit é uma oportunidade de valorizar os municípios gaúchos e ampliar a troca de experiências que contribuem para o desenvolvimento local.”

O tema do evento resume dois aspectos centrais da agenda do Gov Expo Summit 2025. Reforça que o desenvolvimento nacional nasce do local, de forma equilibrada, quando cada município e cada bairro geram resultados positivos. Também destaca que desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, mas um conjunto de oportunidades e bem-estar que deve alcançar toda a população, especialmente grupos tradicionalmente excluídos. Para que isso aconteça, as capacidades de compreensão, execução e adaptação dos gestores locais devem ser valorizadas e incorporadas às políticas nacionais, e a multidisciplinaridade deve orientar a agenda pública.

Programação completa

Terça-feira (25/11)

  • 8h30 – Credenciamento
  • 9h – Abertura

Nelson Marchezan Júnior (presidente do Global Gov)
Adriane Perin de Oliveira (presidente da Famurs)
Gabriel Souza (vice-governador do Rio Grande do Sul)

  • 9h30 – Painel: Desenvolvimento regional

Ernani Polo (secretário de Desenvolvimento Econômico)
Caio Tomazeli (secretário de Comunicação)
Rafael Prikladnicki (presidente da Invest RS)
Rafael Jacques de Oliveira (presidente do Fórum Permanente de Secretários Municipais de Desenvolvimento, Inovação e Trabalho do RS)

  • 11h – Painel: Tecnologias e pessoas para o desenvolvimento

Danielle Calazans (secretária de Planejamento, Governança e Gestão)
Marcus Rossi (CEO Gramado Summit)
Adriano Naves de Britto (CEO da Fundação Bienal do Mercosul 24/25)

  • 12h30 – Intervalo para almoço
  • 14h - Infraestrutura: desafios e oportunidades

Pedro Capeluppi (secretário da Reconstrução Gaúcha)
Rodrigo Tortoriello (ex-secretário de Mobilidade de Porto Alegre e de Juiz de Fora, em Minas Gerais - Consultor do BID)

  • 15h30 - Papel do público na visão dos empreendedores

3Tentos
Marco Brito (diretor Financeiro da AGCO América do Sul)
Cassio Mattos (sócio-diretor Cassio Mattos Consultoria)
Banrisul

  • 17h – Inovação como ferramenta de desenvolvimento

Juliana Castro (assessora técnica da Diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
Paulo Renato Ardenghi (CEO do GOVUP)

  • 18h – Coquetel oficial Gov Expo Summit 2025 – Invest RS e Global Gov

Local: Vista Pontal Espaço de Eventos (Pontal Shopping – Oswaldo de Lia Pires, 100 – 4º andar – Porto Alegre)

Quarta-feira (26/11)

  • 9h – Visão global, desenvolvimento local

Maria Cândida Langbauer (estrategista sênior de Desenvolvimento Econômico da cidade de SeaTac, Washington/EUA);

  • 10h – Gestão baseada em dados

Caroline Bücker (diretora de Inteligência e Estratégia da Invest RS)
Rafael Spengler (gerente de Inteligência da Invest RS)
Patrícia Augsten (secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas)

  • 11h – Reformas e oportunidades

Leonardo Busatto (diretor de Planejamento do BRDE)
Rodrigo Fantinel (CEO da Inovesse Gestão e Desenvolvimento)
Renan Aguiar (Presidente Previmpa (2016 - 2020)

  • 13h – Almoço Band e Instituto Global Gov

Local: Hard Rock Café Porto Alegre – Pontal Shopping

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim

Governo do RS autorizou o repasse de R$ 1,5 milhão ao município

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 4 horas

Vice-governadora e cônsul-geral da Coreia do Sul projetam fortalecimento das relações internacionais entre SC e o país asiático

Fotos: Richard Casas/GVGA vice-governadora Marilisa Boehm recebeu o cônsul-geral da Coreia do Sul no Brasil, Jin-weon Chae, na tarde desta segunda-...

 Equipe auxiliou nos reparos na EEEF Joaquim Pedro Salgado Filho -Foto: Ascom SOP
Obras Há 5 horas

Governo do Estado realiza reparos nas 21 escolas estaduais atingidas por granizo em Erechim

O governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas (SOP) e da Educação (Seduc), está atendendo de forma emergencial as 21 escolas esta...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 6 horas

SCGÁS intensifica ações de interiorização com reuniões estratégicas em municípios catarinenses

Foto: Roberto Zacarias/Secom GOVSCA SCGÁS promoveu uma série de encontros estratégicos com gestores públicos, lideranças regionais e representantes...

 Plataforma foi desenvolvida em parceria pela Junta Comercial e Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) -Foto: Ascom Junta Comercial
Desenvolvimento Há 6 horas

Governo do Estado lança plataforma de empregos que integra serviços para fortalecer apoio aos empreendedores

O Rio Grande do Sul vai ter uma plataforma de empregos para conectar empreendedores e colaboradores. O governo do Estado anunciou na segunda-feira ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
20° Sensação
1.48 km/h Vento
83% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 hora

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado
Tecnologia Há 2 horas

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos
Geral Há 2 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade
Câmara Há 2 horas

Nova lei permite aos conselhos tutelares requisitarem serviços na área de assistência social

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 502,383,00 -1,12%
Ibovespa
155,277,56 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias