Vice-governadora e cônsul-geral da Coreia do Sul projetam fortalecimento das relações internacionais entre SC e o país asiático

Fotos: Richard Casas/GVGA vice-governadora Marilisa Boehm recebeu o cônsul-geral da Coreia do Sul no Brasil, Jin-weon Chae, na tarde desta segunda-...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/11/2025 às 19h22
Fotos: Richard Casas/GVG

A vice-governadora Marilisa Boehm recebeu o cônsul-geral da Coreia do Sul no Brasil, Jin-weon Chae, na tarde desta segunda-feira, 24, em Florianópolis. Ao final da audiência, os dois projetaram o fortalecimento das relações internacionais entre Santa Catarina e a nação asiática.

“Esta foi uma reunião muito importante, na qual reforçamos o compromisso de ampliar parcerias econômicas, tecnológicas e educacionais. Citei, por exemplo, o protagonismo catarinense no setor de proteína animal e o fato de continuarmos a ser o único estado brasileiro a exportar carne suína para o mercado coreano, que é um dos mais rigorosos em exigência sanitária no mundo. Tenho certeza que essa visita marca um novo capítulo na relação Santa Catarina e a Coreia do Sul”, comentou Marilisa. 

Chae considerou como muito válida a vinda da embaixada em São Paulo até Florianópolis. “Estou muito feliz em poder visitar Santa Catarina, um lugar onde existem excelentes condições para que as empresas do meu país possam vir a investir”, assegurou.

Segundo o secretário adjunto de Articulação Internacional e Projetos, Emerson Luis Pereira, a potencialidade de ampliação das exportações de carnes foi um dos pontos centrais da conversa. “Existe uma demanda crescente na Coreia do Sul por proteína animal em função de restrições do governo deles para os próximos anos para o consumo de alguns determinados tipos de carne. Consequentemente, eles vão ter que suprir essa necessidade em países como o Brasil e Santa Catarina se coloca como um player importante para atender novos investimentos e atender a demanda do mercado sul-coreano”, explicou.

Marilisa citou também o papel de Santa Catarina como hub logístico fundamental para empresas sul-coreanas que já utilizam o estado como porta de entrada para o mercado nacional devido à eficiência portuária, à infraestrutura competitiva e à segurança jurídica oferecida pelo ambiente de negócios local. É o caso, por exemplo, de gigantes como LG e Samsung, que trazem pelos portos catarinenses seus produtos ao Brasil.

Marilisa comentou ainda sobre o interesse do governo catarinense em aproximar a rede de ensino superior local com o sistema educacional da Coreia do Sul, reconhecido mundialmente como um dos mais eficientes. O cônsul-geral demonstrou interesse ao receber as informações sobre as empresas de tecnologia de Santa Catarina. Para ele, os setores de jogos online, entretenimento e conteúdo de mídia produzidos por empresas de médio e grande porte podem também gerar cooperação bilateral na área de ensino superior. 

Ao dizer sobre a expectativa por uma parceria mais sólida com Santa Catarina, Chae foi surpreendido ao ser informado que o estado vai abrir, em 2026, uma unidade representativa na Ásia. “O Governo de Santa Catarina está de parabéns. Essa é uma excelente iniciativa para as relações multilaterais”, avaliou. 

Caroline Canale, que vai chefiar o escritório da InvestSC em Xangai, relatou que a ideia é ter Santa Catarina estrategicamente posicionada entre os países da Ásia. “E essa conversa com o cônsul-geral é um momento significativo na consolidação das relações catarinenses com o mercado asiático”, argumentou.

Coreia presente em SC

A Coreia do Sul já está presente em Santa Catarina com três grupos empresariais. Em Araquari existe uma unidade da Hyosung desde 2011. O grupo realizou investimentos superiores a R$ 200 milhões na ampliação de sua planta, fortalecendo a cadeia têxtil e química do estado. Garuva recebeu em 2013 a LS Tractor, fabricante de tratores que o território catarinense para consolidar sua operação brasileira, com investimento inicial de R$ 150 milhões e forte integração com a logística local. Por fim, a Yudo, que é referência em sistemas de câmara quente para a indústria de plásticos, reforça o ecossistema de inovação e manufatura avançada em Joinville. 

Mais informações:
Jornalista Alessandro Bonassoli
Assessoria de Comunicação
Gabinete da Vice-governadora
(48) 3665-2186
E-mail: [email protected]


