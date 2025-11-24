Segunda, 24 de Novembro de 2025
Governo do Estado realiza reparos nas 21 escolas estaduais atingidas por granizo em Erechim

O governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas (SOP) e da Educação (Seduc), está atendendo de forma emergencial as 21 escolas esta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/11/2025 às 18h07
Equipe auxiliou nos reparos na EEEF Joaquim Pedro Salgado Filho -Foto: Ascom SOP

O governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas (SOP) e da Educação (Seduc), está atendendo de forma emergencial as 21 escolas estaduais localizadas em Erechim atingidas pela queda de granizo na tarde de domingo (23/11). No início desta segunda-feira (24/11), o governo do Estado promoveu uma reunião a fim de delimitar como objetivos prioritários a realização de vistorias nos prédios públicos para apurar os danos, além de estruturar equipes para vistoriar os locais mais atingidos e cadastrar a população que deverá receber auxílio.

“Três equipes técnicas da SOP, desde cedo, foram a campo avaliar o alcance dos estragos. Estamos mobilizando o que for necessário para normalizar a situação da infraestrutura escolar. Nossa prioridade é que os alunos retornem à sua rotina o quanto antes. Para tanto, hoje mesmo os trabalhos já começaram em caráter emergencial”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Uma das escolas atendidas é o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e Cultura Popular (Neejacp) Renascer, que funciona dentro do Presídio Estadual de Erechim. A equipe da 15ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município, está avaliando os prejuízos e prestando as primeiras assistências, em conjunto com a 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Em paralelo ao trabalho realizado pela SOP, a Seduc fará o repasse de valores por meio do Programa Agiliza Educação, recurso que vai diretamente para a conta da escola e que pode ser utilizado com rapidez para a realização de reparos. Cada uma das 21 escolas atingidas de Erechim será beneficiada com o valor de R$ 80 mil reais, totalizando mais de R$ 1,6 milhão de suporte imediato às instituições de ensino.

“O envio rápido de recursos financeiros, por parte da Seduc, para as escolas atingidas por desastres naturais via Agiliza Educação é uma prática consolidada ao longo dos últimos anos e fundamental neste apoio imediato. Além disso, o trabalho conjunto articulado entre a Educação e a Secretaria de Obras Públicas tem caráter decisivo no suporte às comunidades atingidas neste momento de fragilidade”, explica a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Equipe de fiscalização da SOP avaliou danos ao teto da EEEM Professora Helvetica Rotta Magnabosco -Foto: Ascom SOP

Vistorias

Todas as instituições foram vistoriadas ainda nesta segunda-feira. A Crop mantém articulação com a Defesa Civil estadual, informando a necessidade de lonas para proteção emergencial das áreas afetadas, até que sejam executados os reparos definitivos.

Na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Irany Jaime Farina, na EEEM Professora Helvetica Rotta Magnabosco, na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) São Vicente de Paula, e no Neejacp Renascer as aulas retornam na terça-feira (25/11). Nas demais instituições, é necessário avaliar as ações de recuperação para determinar a data de recomeço.

As escolas que tiveram estragos de menor escala receberam telhas da Defesa Civil. Elas serão instaladas pelas empresas que atendem a SOP ou por meio do Programa Agiliza, da Secretaria da Educação (Seduc), que transfere recursos para as escolas administrarem.

A imagem mostra a cobertura externa danificada de uma escola. O telhado translúcido está completamente perfurado, com grandes áreas destruídas, expondo o céu. Debaixo da estrutura, parte da entrada da escola é visível.
Granizo danificou totalmente parte do telhado na EEEF Doutor José Vicente da Maia -Foto: Ascom SOP

Em situações mais graves, como na EEEF Victor Issler e na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Doutor Sidney Guerra, será necessário trocar toda a cobertura. A SOP realizará esses reparos por meio da Contratação Simplificada, sistema implantado em março de 2024. Ele permite que as licitações sejam realizadas por lotes, de acordo com a área de atuação das Crops, reduzindo os prazos: o tempo médio entre o pedido da obra e o início da execução caiu de mais de mil dias, em 2019, para cerca de 90 dias. Mas, em casos de emergência, como a situação verificada agora em Erechim, as empresas começam a atuar em até 24 horas.

A SOP também está avaliando a situação em outros prédios públicos: 11ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS), a sede conjunta da 15ª Crop e 15ª CRE e o Presídio Estadual de Erechim.

Janelas foram bastante danificadas na EEEF Bela Vista -Foto: Ascom SOP
Janelas foram bastante danificadas na EEEF Bela Vista -Foto: Ascom SOP

Escolas atingidas pelo granizo:

  • Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando
  • Colégio Estadual (CE) Haidée Tedesco Reali
  • CE Professor Mantovani
  • EEEB Doutor Sidney Guerra
  • EEEF Bela Vista
  • EEEF Doutor José Vicente da Maia
  • EEEF Joaquim Pedro Salgado Filho
  • EEEF Lourdes Galeazzi
  • EEEF Roque Gonzales
  • EEEF Santo Agostinho
  • EEEF São João Batista de La Salle
  • EEEF São Vicente de Paula
  • EEEF Sete de Setembro
  • EEEF Victor Issler
  • EEEM Doutor João Caruso
  • EEEM Erico Verissimo
  • EEEM Irany Jaime Farina
  • EEEM Professor João Germano Imlau
  • EEEM Professora Helvetica Rotta Magnabosco
  • Escola Estadual Normal José Bonifácio
  • Neejacp Renascer

Texto: Ascom SOP
Edição: Secom

