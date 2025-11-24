AVISO DE PAUTA: Santa Catarina promove três dias de debates e experiências sobre Indicações Geográficas

De 26 a 28 de novembro, o Fórum Catarinense de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas realiza o X Workshop Catarinense de Indicação Geográfica e a IX Mostra da Produtos Tradicionais, no campus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O evento irá reunir representantes de IGs, produtores, pesquisadores e instituições públicas e privadas dos três estado do Sul. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) é parceira da programação.

O evento contempla palestras, painéis, oficinas gastronômicas e mostras de produtos. Só Santa Catarina conta com 10 IGs: 1ª) Vales da Uva Goethe (2012), 2ª) Banana da Região de Corupá (2018); 3ª) Queijo Artesanal Serrano dos Campos de Cima da Serra (2020), 4ª) Vinhos de Altitude de SC (2021); 5ª) Mel de Melato de Bracatinga (2021); 6ª) Maçã Fuji (2021), 7ª) Erva-mate (2022),8ª) Linguiça Blumenau (2024), 9ª) Cachaça e Aguardente de Luiz Alves e 10ª) Banana de Luiz Alves (2024).

A programação inicia na quarta-feira, 26 de novembro, às 14h, com acesso totalmente gratuito, credenciamento e lançamento da mostra de produtos. Para o mesmo dia estão marcadas oficinas sobre valorização de produtos locais, construção de dossiês de reconhecimento de IGs e uma palestra magna sobre Indicações Geográficas como estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Um coquetel com produtos regionais encerrará as atividades do primeiro dia. A abertura oficial está marcada para às 19h.

