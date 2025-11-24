Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SCGÁS intensifica ações de interiorização com reuniões estratégicas em municípios catarinenses

Foto: Roberto Zacarias/Secom GOVSCA SCGÁS promoveu uma série de encontros estratégicos com gestores públicos, lideranças regionais e representantes...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/11/2025 às 16h59
SCGÁS intensifica ações de interiorização com reuniões estratégicas em municípios catarinenses
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

A SCGÁS promoveu uma série de encontros estratégicos com gestores públicos, lideranças regionais e representantes de setores produtivos para acelerar a interiorização do gás natural em Santa Catarina. Os encontros tiveram como objetivo mapear oportunidades, avaliar demandas locais e avançar em projetos de expansão.

As reuniões ocorreram ao longo de 2025. O objetivo foi mapear oportunidades, avaliar demandas e avançar em projetos de expansão do fornecimento. A SCGÁS também busca diversificar as soluções, incluindo o biometano — versão renovável do gás natural — e a construção de redes locais abastecidas por caminhões com o Gás Natural Comprimido (GNC).

A agenda da companhia incluiu reuniões em São Lourenço d’Oeste, com discussão de alternativas para implantar uma rede local com foco em biometano ou GNC e em Lages, com intuito de buscar alinhamento de estratégias para desenvolver o mercado de gás natural no Planalto Serrano.

A visita e evento em Canoinhas tratou da implantação da rede local no Planalto Norte. Já em Campos Novos, abordou a exploração do potencial de produção e uso de biometano na região.

A SCGÁS esteve também em Caçador para identificação de oportunidades energéticas e econômicas para orientar futuros investimentos e em Chapecó, para análise do potencial regional e das alternativas de fornecimento, considerando o forte perfil agroindustrial do Oeste catarinense.

A iniciativa reforça o compromisso da SCGÁS em ampliar sua presença no estado, construindo soluções customizadas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e a competitividade das regiões catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O que é a interiorização do gás natural?

Interiorizar significa levar o gás natural para regiões além do eixo litorâneo de Santa Catarina. Atualmente, a maior parte da rede de distribuição está concentrada no litoral. Isso se relaciona à quando o Gasoduto Brasil–Bolívia (Gasbol) — responsável por trazer o gás natural importado até a região sul — foi implantado, na década de 1990. Na época, era nessa faixa do estado que se encontrava a principal concentração industrial.

Nos últimos anos, a companhia consolidou projetos estruturantes com o objetivo de expandir o gás natural para novas localidades, promovendo desenvolvimento econômico sustentável e impulsionando a eficiência energética para o interior de Santa Catarina. O Projeto Serra Catarinense, entregue em outubro de 2024, é um exemplo disso.

No total, envolveu a construção de mais de 221 km de gasoduto, com um investimento de mais de R$ 350 milhões. Durante os 14 anos de planejamento e execução, a SCGÁS enfrentou desafios técnicos, como a travessia de rios e a superação de terrenos rochosos.

Antes da obra, Lages contava com uma rede local, modelo de distribuição em que o abastecimento é feito por caminhões que levam Gás Natural Comprimido (GNC) até o município. Com a nova infraestrutura, a cidade e os municípios vizinhos agora têm acesso contínuo ao energético. O projeto foi um dos maiores de infraestrutura de rede de distribuição de gás natural do Brasil.

O objetivo para os próximos anos é implantar novas redes locais em regiões estratégicas do interior, como o Planalto Norte e o Oeste catarinense, ampliando o acesso ao gás natural e fortalecendo a competitividade dos mercados regionais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Equipe auxiliou nos reparos na EEEF Joaquim Pedro Salgado Filho -Foto: Ascom SOP
Obras Há 36 minutos

Governo do Estado realiza reparos nas 21 escolas estaduais atingidas por granizo em Erechim

O governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas (SOP) e da Educação (Seduc), está atendendo de forma emergencial as 21 escolas esta...

 Plataforma foi desenvolvida em parceria pela Junta Comercial e Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) -Foto: Ascom Junta Comercial
Desenvolvimento Há 2 horas

Governo do Estado lança plataforma de empregos que integra serviços para fortalecer apoio aos empreendedores

O Rio Grande do Sul vai ter uma plataforma de empregos para conectar empreendedores e colaboradores. O governo do Estado anunciou na segunda-feira ...
Geral Há 2 horas

Inscrições para Comitê de Programação da EBC terminam quarta-feira

Oportunidades são destinadas a três segmentos da sociedade

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Rio participará da Marcha Nacional das Mulheres Negras

Iniciativa será nesta terça-feira, em Brasília

 Foto: Divulgação Bombeiros Voluntários
Bombeiro Voluntário Há 3 horas

Inscrições abertas para novos Bombeiros Voluntários em Tenente Portela

Após a inscrição, os candidatos receberão material digital de estudo, pois o processo inclui prova teórica no dia 25 de janeiro de 2026.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
2.14 km/h Vento
64% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 39 segundos

AliExpress antecipa campanha de Black Friday no Brasil
Tecnologia Há 15 minutos

Selbetti lança novo serviço de SOC no Brasil
Senado Federal Há 15 minutos

Confúcio Moura relata visita à cidade natal e destaca legado de Hagahús Araújo
Esportes Há 15 minutos

Brasil perde para Portugal e fica fora do Mundial Sub-17
Tecnologia Há 36 minutos

Prisma RD Station reforça IA aplicada a marketing e vendas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,14%
Euro
R$ 6,21 -0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,946,59 +4,85%
Ibovespa
155,277,56 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias