SCGÁS intensifica ações de interiorização com reuniões estratégicas em municípios catarinenses

Foto: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

A SCGÁS promoveu uma série de encontros estratégicos com gestores públicos, lideranças regionais e representantes de setores produtivos para acelerar a interiorização do gás natural em Santa Catarina. Os encontros tiveram como objetivo mapear oportunidades, avaliar demandas locais e avançar em projetos de expansão.

As reuniões ocorreram ao longo de 2025. O objetivo foi mapear oportunidades, avaliar demandas e avançar em projetos de expansão do fornecimento. A SCGÁS também busca diversificar as soluções, incluindo o biometano — versão renovável do gás natural — e a construção de redes locais abastecidas por caminhões com o Gás Natural Comprimido (GNC).

A agenda da companhia incluiu reuniões em São Lourenço d’Oeste, com discussão de alternativas para implantar uma rede local com foco em biometano ou GNC e em Lages, com intuito de buscar alinhamento de estratégias para desenvolver o mercado de gás natural no Planalto Serrano.

A visita e evento em Canoinhas tratou da implantação da rede local no Planalto Norte. Já em Campos Novos, abordou a exploração do potencial de produção e uso de biometano na região.

A SCGÁS esteve também em Caçador para identificação de oportunidades energéticas e econômicas para orientar futuros investimentos e em Chapecó, para análise do potencial regional e das alternativas de fornecimento, considerando o forte perfil agroindustrial do Oeste catarinense.

A iniciativa reforça o compromisso da SCGÁS em ampliar sua presença no estado, construindo soluções customizadas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e a competitividade das regiões catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC

O que é a interiorização do gás natural?

Interiorizar significa levar o gás natural para regiões além do eixo litorâneo de Santa Catarina. Atualmente, a maior parte da rede de distribuição está concentrada no litoral. Isso se relaciona à quando o Gasoduto Brasil–Bolívia (Gasbol) — responsável por trazer o gás natural importado até a região sul — foi implantado, na década de 1990. Na época, era nessa faixa do estado que se encontrava a principal concentração industrial.

Nos últimos anos, a companhia consolidou projetos estruturantes com o objetivo de expandir o gás natural para novas localidades, promovendo desenvolvimento econômico sustentável e impulsionando a eficiência energética para o interior de Santa Catarina. O Projeto Serra Catarinense, entregue em outubro de 2024, é um exemplo disso.

No total, envolveu a construção de mais de 221 km de gasoduto, com um investimento de mais de R$ 350 milhões. Durante os 14 anos de planejamento e execução, a SCGÁS enfrentou desafios técnicos, como a travessia de rios e a superação de terrenos rochosos.

Antes da obra, Lages contava com uma rede local, modelo de distribuição em que o abastecimento é feito por caminhões que levam Gás Natural Comprimido (GNC) até o município. Com a nova infraestrutura, a cidade e os municípios vizinhos agora têm acesso contínuo ao energético. O projeto foi um dos maiores de infraestrutura de rede de distribuição de gás natural do Brasil.

O objetivo para os próximos anos é implantar novas redes locais em regiões estratégicas do interior, como o Planalto Norte e o Oeste catarinense, ampliando o acesso ao gás natural e fortalecendo a competitividade dos mercados regionais.