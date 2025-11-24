Governo do Estado lança plataforma de empregos que integra serviços para fortalecer apoio aos empreendedores

O Rio Grande do Sul vai ter uma plataforma de empregos para conectar empreendedores e colaboradores. O governo do Estado anunciou na segunda-feira (24/11), a criação de uma ferramenta que integra a estratégia de ampliação de oportunidades de trabalho com o fortalecimento do ambiente de negócios.
Desenvolvida em parceria pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas), ligada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, a iniciativa estará disponível em dezembro no portal de serviços do site da Junta Comercial e consolidará a primeira integração, no país, entre o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Integrador Estadual da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), ambiente que reúne os órgãos públicos responsáveis pelo registro e licenciamento de empresas.
Integração de serviços
A funcionalidade permitirá que empreendedores cadastrem vagas diretamente no Portal de Serviços da Junta Comercial, com envio automático ao Sine, ampliando o alcance das ofertas e facilitando o acesso de quem busca uma colocação profissional.
O sistema também incorporará um módulo para registrar atendimentos presenciais nas agências Fgtas/Sine, reforçando a transparência e a eficiência da gestão pública. A integração das bases aprimora a política estadual de emprego, oferecendo um fluxo digital mais rápido, seguro e acessível para empresas e trabalhadores.
Iniciativa integra ações de apoio aos empreendedores gaúchos
A iniciativa integra a agenda de inovação do governo do Estado e está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. A Junta Comercial expande seu papel estratégico ao oferecer soluções que vão além do registro empresarial, criando instrumentos que apoiam o cotidiano de quem empreende.
Somada aos avanços recentes da Redesim, a plataforma demonstra que a autarquia atua como promotora do desenvolvimento, contribuindo para gerar renda, impulsionar negócios e ampliar o impacto social das políticas públicas.
O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, destacou que dar visibilidade às vagas aproxima empregadores e trabalhadores. O titular da Sedec, Ernani Polo, reforçou que a entrega reafirma o compromisso do governo Leite: “O Estado está em primeiro lugar em eficiência da máquina pública e em serviços digitais, segundo o ranking doCentro de Liderança Pública (CLP), e esse instrumento mostra por que seguimos nessa posição ao criar soluções que facilitam o ambiente de negócios”, afirmou.
A presidente da JucisRS, Lauren Mazzardo, enfatizou que a integração representa um marco: “O empreendedor não precisará sair do portal de serviços para cadastrar suas vagas, podendo realizar esse processo logo após finalizar seu registro no painel de licenciamentos”, declarou.
Texto: Ascom Sedec e Ascom Junta Comercial do RS
Edição: Secom