Governo do Estado lança plataforma de empregos que integra serviços para fortalecer apoio aos empreendedores

O Rio Grande do Sul vai ter uma plataforma de empregos para conectar empreendedores e colaboradores. O governo do Estado anunciou na segunda-feira ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/11/2025 às 16h58
Plataforma foi desenvolvida em parceria pela Junta Comercial e Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) -Foto: Ascom Junta Comercial

O Rio Grande do Sul vai ter uma plataforma de empregos para conectar empreendedores e colaboradores. O governo do Estado anunciou na segunda-feira (24/11), a criação de uma ferramenta que integra a estratégia de ampliação de oportunidades de trabalho com o fortalecimento do ambiente de negócios.

Desenvolvida em parceria pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas), ligada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, a iniciativa estará disponível em dezembro no portal de serviços do site da Junta Comercial e consolidará a primeira integração, no país, entre o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Integrador Estadual da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), ambiente que reúne os órgãos públicos responsáveis pelo registro e licenciamento de empresas.

Integração de serviços

A funcionalidade permitirá que empreendedores cadastrem vagas diretamente no Portal de Serviços da Junta Comercial, com envio automático ao Sine, ampliando o alcance das ofertas e facilitando o acesso de quem busca uma colocação profissional.

O sistema também incorporará um módulo para registrar atendimentos presenciais nas agências Fgtas/Sine, reforçando a transparência e a eficiência da gestão pública. A integração das bases aprimora a política estadual de emprego, oferecendo um fluxo digital mais rápido, seguro e acessível para empresas e trabalhadores.

Iniciativa permitirá que empreendedores cadastrem vagas diretamente no Portal da Junta Comercial, com envio automático ao Sine -Foto: Ascom Junta Comercial
Iniciativa integra ações de apoio aos empreendedores gaúchos

A iniciativa integra a agenda de inovação do governo do Estado e está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. A Junta Comercial expande seu papel estratégico ao oferecer soluções que vão além do registro empresarial, criando instrumentos que apoiam o cotidiano de quem empreende.

Somada aos avanços recentes da Redesim, a plataforma demonstra que a autarquia atua como promotora do desenvolvimento, contribuindo para gerar renda, impulsionar negócios e ampliar o impacto social das políticas públicas.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, destacou que dar visibilidade às vagas aproxima empregadores e trabalhadores. O titular da Sedec, Ernani Polo, reforçou que a entrega reafirma o compromisso do governo Leite: “O Estado está em primeiro lugar em eficiência da máquina pública e em serviços digitais, segundo o ranking doCentro de Liderança Pública (CLP), e esse instrumento mostra por que seguimos nessa posição ao criar soluções que facilitam o ambiente de negócios”, afirmou.

A presidente da JucisRS, Lauren Mazzardo, enfatizou que a integração representa um marco: “O empreendedor não precisará sair do portal de serviços para cadastrar suas vagas, podendo realizar esse processo logo após finalizar seu registro no painel de licenciamentos”, declarou.

Iniciativa integra agenda de inovação do Estado e está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável -Foto: Ascom Junta Comercial
Texto: Ascom Sedec e Ascom Junta Comercial do RS
Edição: Secom

