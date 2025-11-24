Segunda, 24 de Novembro de 2025
Inscrições abertas para novos Bombeiros Voluntários em Tenente Portela

Após a inscrição, os candidatos receberão material digital de estudo, pois o processo inclui prova teórica no dia 25 de janeiro de 2026.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Bombeiros Voluntários
24/11/2025 às 15h37
Inscrições abertas para novos Bombeiros Voluntários em Tenente Portela
Foto: Divulgação Bombeiros Voluntários

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela abriram o processo seletivo para novos integrantes, e as inscrições já estão disponíveis desde quinta-feira (20), seguindo até o último dia do ano, 31 de dezembro de 2025.

A corporação reforça o apelo para que mais pessoas se unam ao trabalho comunitário: “Faça parte da nossa equipe e ajude a escrever novas histórias de coragem e solidariedade! Venha ser Bombeiro Voluntário!”

A oportunidade é destinada a quem deseja servir à comunidade, tem espírito de colaboração e quer contribuir diretamente para a segurança e o bem-estar da população. Após a inscrição, os candidatos receberão material digital de estudo, pois o processo inclui prova teórica no dia 25 de janeiro de 2026.

O link das inscrições é o seguinte: https://forms.office.com/r/nXNA9dMmuG?origin=lprLink

Os aprovados nesta etapa passarão por entrevista e testes físicos no dia 8 de fevereiro, etapa essencial para avaliar a aptidão dos futuros voluntários.

A corporação reforça que esta é uma chance única para quem deseja fazer a diferença e integrar uma equipe reconhecida pelo trabalho humanitário e pela dedicação em momentos de emergência.

