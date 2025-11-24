Segunda, 24 de Novembro de 2025
Estudante de Jaboticaba leva protagonismo gaúcho à COP 30

Alef Cainã Bueno integrou a comitiva oficial do Rio Grande do Sul no maior encontro global sobre mudanças climáticas

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
24/11/2025 às 15h27
Estudante de Jaboticaba leva protagonismo gaúcho à COP 30
Foto: Divulgação LA +

O estudante Alef Cainã Bueno, da Escola Estadual Padre Francisco Goettler, em Jaboticaba, viveu uma experiência histórica ao integrar a comitiva oficial do Rio Grande do Sul na COP 30, o mais importante encontro global sobre mudanças climáticas. Ele representou a 20ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Ao lado de outros jovens da rede estadual, Alef levou ao mundo o protagonismo estudantil, apresentando ideias, vivências e propostas sobre sustentabilidade e futuro. A participação reforça o compromisso da educação gaúcha com a formação de jovens conscientes e preparados para os desafios ambientais.

Em seu depoimento, o estudante refletiu sobre a experiência:

“Encerrar minha participação na COP 30 é perceber o quanto crescemos, aprendemos e ampliamos nossa visão sobre o futuro que queremos construir. Representar os estudantes foi uma experiência única, que reforça a força e o compromisso da juventude gaúcha com a sustentabilidade. Volto para o RS com mais clareza, propósito e vontade de transformar ainda mais a realidade ao nosso redor.”

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, também acompanhou a agenda na COP 30, destacando o papel transformador da escola pública no evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
