Estudante de Jaboticaba leva protagonismo gaúcho à COP 30

O estudante Alef Cainã Bueno, da Escola Estadual Padre Francisco Goettler, em Jaboticaba, viveu uma experiência histórica ao integrar a comitiva oficial do Rio Grande do Sul na COP 30, o mais importante encontro global sobre mudanças climáticas. Ele representou a 20ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Ao lado de outros jovens da rede estadual, Alef levou ao mundo o protagonismo estudantil, apresentando ideias, vivências e propostas sobre sustentabilidade e futuro. A participação reforça o compromisso da educação gaúcha com a formação de jovens conscientes e preparados para os desafios ambientais.

Em seu depoimento, o estudante refletiu sobre a experiência:

“Encerrar minha participação na COP 30 é perceber o quanto crescemos, aprendemos e ampliamos nossa visão sobre o futuro que queremos construir. Representar os estudantes foi uma experiência única, que reforça a força e o compromisso da juventude gaúcha com a sustentabilidade. Volto para o RS com mais clareza, propósito e vontade de transformar ainda mais a realidade ao nosso redor.”

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, também acompanhou a agenda na COP 30, destacando o papel transformador da escola pública no evento.