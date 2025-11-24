Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, é destaque da Agenda Celic

A contratação de uma empresa especializada para a execução da obra de construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, é um d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/11/2025 às 09h22
Construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, é destaque da Agenda Celic
-

A contratação de uma empresa especializada para a execução da obra de construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, é um dos 42 processos licitatórios previstos pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 24 a 28 de novembro.

Solicitada pela Brigada Militar, a obra prevê a construção de seis blocos principais, somando 2,3 mil metros quadrados de área coberta construída, além da implementação de uma praça pública de 9,7 mil metros quadrados. Ao todo, o valor estimado da contratação é de R$ 19,5 milhões. A concorrência eletrônica para definir a empresa vencedora será realizada às 9h30 desta segunda-feira (24/11) e o critério de julgamento será o menor preço oferecido.

Profissionais temporários para a saúde

A Secretaria da Saúde (SES) solicitou edital para contratação de 80 postos de trabalho temporários para hospitais, hemocentros e ambulatórios. Os profissionais irão trabalhar para atender as demandas dos hospitais Sanatório Partenon, Hospital Psiquiátrico São Pedro e seus serviços de residenciais terapêuticos, além do Hemocentro do Estado, do Ambulatório de Dermatologia Sanitária e do Departamento de Regulação Estadual, em Porto Alegre.

O valor estimado da contratação é de R$ 15,1 milhões para dois anos – cerca de R$ 632 mil mensais. O pregão está previsto para as 9h30 desta terça-feira (25/11) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de materiais de laboratório, materiais de higiene e limpeza, equipamentos de informática, materiais de segurança, uniformes, serviços de atenção domiciliar, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Na porção Norte, os totais mensais oscilaram entre 150 e 300 milímetros (Foto: Diones Roberto Becker)
Comunicado Há 20 horas

Mês de outubro registrou chuvas abaixo da média no Estado

Informação é do Laboratório de Agrometeorologia e Climatologia Agrícola

 (Foto: Tani Gobbi / Rádio Seberi)
Incêndio urbano Há 22 horas

Incêndio destrói residência de madeira em Seberi

Fogo atingiu casa na rua Adolfo Hemielewski na tarde de sábado; não houve feridos e causas ainda são desconhecidas.

 Dos 40 quilômetros totais, 34,5 quilômetros de terraplenagem estão concluídos e 25 quilômetros já receberam pavimentação -Foto: Ascom Daer
Estradas Há 1 dia

Com investimento de mais de R$ 110 milhões do governo Leite, pavimentação da RSC-392 beneficia transporte da produção agrícola

Obra do governo estadual, a ligação regional da RSC-392, que conecta Tupanciretã ao distrito de Santa Tecla, no centro do Rio Grande do Sul, está e...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 1 dia

Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça

Números sorteados foram 12, 30, 40, 46, 54 e 60
Geral Há 1 dia

Hoje é Dia: memória de Érico Veríssimo e Maradona são destaques

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
24° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 19 minutos

Du Rosa & Azul + Kids 2025 reúne centenas de atletas e famílias em Santos
Câmara Há 19 minutos

Comissão especial debate primeira infância e uso responsável de tecnologias digitais
Saúde Há 19 minutos

Com SUS Gaúcho, o Programa de Inventivo à Atenção Domiciliar é ampliado e atenderá mais de 2,6 mil usuários por mês
Senado Federal Há 33 minutos

CPI do Crime Organizado ouve diretor de Inteligência da PF e promotor de SP
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova manutenção de trem turístico em desativação de trecho ferroviário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,359,14 +1,59%
Ibovespa
155,482,05 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias