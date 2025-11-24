Construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, é destaque da Agenda Celic

A contratação de uma empresa especializada para a execução da obra de construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, é um dos 42 processos licitatórios previstos pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 24 a 28 de novembro.

Solicitada pela Brigada Militar, a obra prevê a construção de seis blocos principais, somando 2,3 mil metros quadrados de área coberta construída, além da implementação de uma praça pública de 9,7 mil metros quadrados. Ao todo, o valor estimado da contratação é de R$ 19,5 milhões. A concorrência eletrônica para definir a empresa vencedora será realizada às 9h30 desta segunda-feira (24/11) e o critério de julgamento será o menor preço oferecido.

Profissionais temporários para a saúde

A Secretaria da Saúde (SES) solicitou edital para contratação de 80 postos de trabalho temporários para hospitais, hemocentros e ambulatórios. Os profissionais irão trabalhar para atender as demandas dos hospitais Sanatório Partenon, Hospital Psiquiátrico São Pedro e seus serviços de residenciais terapêuticos, além do Hemocentro do Estado, do Ambulatório de Dermatologia Sanitária e do Departamento de Regulação Estadual, em Porto Alegre.

O valor estimado da contratação é de R$ 15,1 milhões para dois anos – cerca de R$ 632 mil mensais. O pregão está previsto para as 9h30 desta terça-feira (25/11) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de materiais de laboratório, materiais de higiene e limpeza, equipamentos de informática, materiais de segurança, uniformes, serviços de atenção domiciliar, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.