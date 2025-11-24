Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Marcha: comunicadoras negras discutem enfrentamento à violência online

Evento ocorre na tarde desta segunda, na Universidade de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/11/2025 às 08h32
Marcha: comunicadoras negras discutem enfrentamento à violência online
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Comunicadoras, pesquisadoras e líderes de diferentes países estarão reunidas, nesta segunda-feira (24), para discutir estratégias de segurança digital e de enfrentamento à violência online contra mulheres negras, indígenas e latino-americanas.

Como parte da programação oficial da Marcha das Mulheres Negras 2025, a Rede de Jornalistas Pretos (Rede JP) e a Universidade de Brasília (UnB) promovem o painel Resistir é Comunicar: Gênero, Desinformação e Violência Digital.

A atividade marca também o lançamento da Cartilha Repcone sobre Proteção Digital , um material inédito que compila orientações práticas de prevenção e apoio, produzido pela Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras (Repcone).

"É uma honra para nós podermos estar promovendo esse evento, promovendo esse lançamento da nossa cartilha da nossa Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras e poder proporcionar esses espaços para debate para conversas e principalmente para troca de conhecimento sobre profissionais e sobre ativistas e comunicadoras tão importantes para o nosso país e para o mundo, mulheres negras especiais", diz a coordenadora geral da Rede Jornalistas Pretos, Marcelle Chagas.

O encontro ocorre na Faculdade de Comunicação da UnB, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sala 13, às 15h. A entrada para o evento é gratuita, mas exige registro prévio através de formulário online .

O evento é uma iniciativa conjunta da Rede JP e Repcone, com o apoio da Mozilla Foundation e da Rede de Jornalistas Afro-latinos, além de contar com a coorganização da Universidade de Brasília e do programa Vozes da Rede. A Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) também é parceira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 2 horas

Reparação e bem-viver: por que marcham as mulheres negras

Caravanas estão rumo a Brasília; marcha acontece nesta terça

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

STF: Moraes e Dino votam para manter prisão preventiva de Bolsonaro

Carmem Lúcia e Zanin têm até as 20h para votar no painel virtual
Direitos Humanos Há 18 horas

Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio celebra 30 anos e reforça visibilidade

Marcha levou as cores do arco-íris para orla de Copacabana
Direitos Humanos Há 18 horas

Brasília se prepara para receber Marcha Nacional das Mulheres Negras

Com nome Reparação e Bem Viver, evento ocorre na próxima terça-feira
Direitos Humanos Há 1 dia

Projeto usa robótica para reintegrar jovens privados de liberdade

Adolescentes desenvolvem novas habilidades com uso da tecnologia

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
24° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 19 minutos

Du Rosa & Azul + Kids 2025 reúne centenas de atletas e famílias em Santos
Câmara Há 19 minutos

Comissão especial debate primeira infância e uso responsável de tecnologias digitais
Saúde Há 19 minutos

Com SUS Gaúcho, o Programa de Inventivo à Atenção Domiciliar é ampliado e atenderá mais de 2,6 mil usuários por mês
Senado Federal Há 33 minutos

CPI do Crime Organizado ouve diretor de Inteligência da PF e promotor de SP
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova manutenção de trem turístico em desativação de trecho ferroviário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,359,14 +1,59%
Ibovespa
155,482,05 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias