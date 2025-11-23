Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coronel Bicaco: Vereador defende investimentos no esporte, lazer e cultura

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (17/11)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
23/11/2025 às 22h01 Atualizada em 23/11/2025 às 22h05
Coronel Bicaco: Vereador defende investimentos no esporte, lazer e cultura
Vereador Felipe Kronbauer pediu a retomada da FENAMATE e do Chimarrão da Canção Missioneira (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Felipe Kronbauer (PDT) lamentou que, há tempos, o Município parou de investir no esporte, no lazer e na cultura. — Está muito carente — reiterou o edil no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (17/11).

— Nós precisamos resgatar a identidade do Município — salientou o pedetista. Ele sugeriu a retomada da organização da FENAMATE e do Chimarrão da Canção Missioneira.

Felipe Kronbauer acredita que, a partir do ano que vem, com uma condição orçamentária mais favorável, a Administração Municipal conseguirá promover o esporte local. — Temos muitos desportistas sedentos para jogar os campeonatos municipais, seja de [futebol de] campo, seja de salão ou vôlei — completou.

O vereador ainda mencionou a necessidade de proporcionar um lugar adequado e seguro para os encontros dos adeptos do som automotivo. — Às vezes, o único lazer de muitos de nossos bicaquenses é o carro de som — finalizou.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com 1,4 milhão de associados PJ, a base empresarial da instituição é composta majoritariamente por MEIs, micro e médias empresas (Foto: Divulgação | Sicredi)
Expansão Há 10 horas

Sicredi alcança R$ 100 bilhões na carteira de crédito PJ

Crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024

 Apenas nos últimos 12 meses, 316 milhões de mulheres foram vítimas de violência física ou sexual praticada pelo parceiro (Foto: Joédson Alves | Agência Brasil)
Levantamento Há 1 dia

OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência

Dado foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde

 No sábado (22/11), o deslocamento da frente fria para o oceano, durante a madrugada, promoverá chuva em todo o território gaúcho (Foto: Diones Roberto Becker)
Previsão do tempo Há 2 dias

Fim de semana deve ser marcado por chuva no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 47/2025

 Texto foi aprovado por unanimidade (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 2 dias

Edis bicaquenses aprovam texto que permite investimento em quadras esportivas

Valor custeará despesas da instalação de sistemas de iluminação
Síntese Há 2 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 37ª sessão, 34ª ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2025

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
17° Sensação
3.66 km/h Vento
91% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Em plenário Há 3 horas

Coronel Bicaco: Vereador defende investimentos no esporte, lazer e cultura
R$ 160 mil Há 3 horas

Edil destaca anúncio de recurso financeiro para a APAE de Coronel Bicaco
Grande expediente Há 3 horas

Pedetista lamenta temporal que afetou diversas famílias bicaquenses
Pedido verbal Há 3 horas

Vereadora pede valorização salarial para atendentes de creche em Coronel Bicaco
Justiça Há 5 horas

Moraes autoriza a visita dos filhos de Bolsonaro na PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 501,014,35 +3,02%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias