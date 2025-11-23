Coronel Bicaco: Vereador defende investimentos no esporte, lazer e cultura

Vereador Felipe Kronbauer pediu a retomada da FENAMATE e do Chimarrão da Canção Missioneira (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Felipe Kronbauer (PDT) lamentou que, há tempos, o Município parou de investir no esporte, no lazer e na cultura. — Está muito carente — reiterou o edil no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (17/11).

— Nós precisamos resgatar a identidade do Município — salientou o pedetista. Ele sugeriu a retomada da organização da FENAMATE e do Chimarrão da Canção Missioneira.

Felipe Kronbauer acredita que, a partir do ano que vem, com uma condição orçamentária mais favorável, a Administração Municipal conseguirá promover o esporte local. — Temos muitos desportistas sedentos para jogar os campeonatos municipais, seja de [futebol de] campo, seja de salão ou vôlei — completou.

O vereador ainda mencionou a necessidade de proporcionar um lugar adequado e seguro para os encontros dos adeptos do som automotivo. — Às vezes, o único lazer de muitos de nossos bicaquenses é o carro de som — finalizou.

