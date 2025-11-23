Mês de outubro registrou chuvas abaixo da média no Estado

O mês de outubro, segundo o Comunicado Agrometeorológico nº 93, se caracterizou pelas chuvas abaixo da média no Estado. O Comunicado é uma publicação mensal da equipe do Laboratório de Agrometeorologia e Climatologia Agrícola (LACA) do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI).

O total de chuva variou entre 50 e 150 milímetros (mm), especialmente na região central do Estado. No extremo Sul, no entanto, os valores foram inferiores e variaram entre 30 e 50mm. Por sua vez, na porção Norte, os totais mensais oscilaram entre 150 e 300mm. Os menores valores foram registrados na região da Campanha e Fronteira Oeste, enquanto os maiores totais mensais ocorreram em áreas da divisa com Santa Catarina, no litoral Norte e também na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Alto Uruguai.

De acordo com o Comunicado, na comparação com a normal climatológica padrão (1991-2020), a precipitação pluvial de outubro ficou abaixo da média em praticamente todo o Estado, com desvios negativos entre -25 e -100mm, com áreas pontuais com desvios de até -150 mm.

No mês de outubro, as temperaturas médias do ar ficaram entre 14°C e 20°C na maior parte do RS, configurando um padrão próximo da normalidade. Os valores mais elevados concentraram-se na porção Noroeste e Oeste, onde ocorreram áreas com médias próximas de 18°C a 22°C enquanto as menores médias ocorreram na região da Campanha, Serra e Campos de Cima da Serra, com valores variando entre 14°C e 16°C. Não houve registro de geadas durante o mês de outubro.

