Incêndio destrói residência de madeira em Seberi

Fogo atingiu casa na rua Adolfo Hemielewski na tarde de sábado; não houve feridos e causas ainda são desconhecidas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Seberi
23/11/2025 às 14h47
Incêndio destrói residência de madeira em Seberi
(Foto: Tani Gobbi / Rádio Seberi)

Um incêndio na tarde deste sábado (22) em Seberi destruiu totalmente uma casa localizada na rua Adolfo Hemielewski.

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen foi chamado e trabalhou no combate às chamas. Antes da chegada da guarnição, vizinhos e moradores da região tentaram impedir que o fogo se alastrasse para residências próximas. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência e auxiliou na contenção do incêndio.

Apesar da destruição completa do imóvel — que era inteiramente de madeira — ninguém ficou ferido. As causas do sinistro ainda não foram identificadas.

 
 
