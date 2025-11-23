Incêndio destrói residência de madeira em Seberi

Fogo atingiu casa na rua Adolfo Hemielewski na tarde de sábado; não houve feridos e causas ainda são desconhecidas.
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província- Com informações Rádio Seberi
23/11/2025 às 14h47
Um incêndio na tarde deste sábado (22) em Seberi destruiu totalmente uma casa localizada na rua Adolfo Hemielewski.
O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen foi chamado e trabalhou no combate às chamas. Antes da chegada da guarnição, vizinhos e moradores da região tentaram impedir que o fogo se alastrasse para residências próximas. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência e auxiliou na contenção do incêndio.
Apesar da destruição completa do imóvel — que era inteiramente de madeira — ninguém ficou ferido. As causas do sinistro ainda não foram identificadas.
