Concluintes de cursos de tecnologia fazem Enade 2025 neste domingo

Portões serão abertos ao meio dia e provas começam às 13h30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/11/2025 às 11h17
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A edição de 2025 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que vai avaliar cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia, será aplicada no neste domingo (23).

A abertura dos portões será às 12h, no horário de Brasília, e fechamento às 13 horas. A prova terá quatro horas de duração, com início às 13h30 e término às 17h30.

Realizado anualmente, o Enade é uma prova do governo federal que avalia a qualidade dos cursos da educação superior, por intermédio do desempenho dos estudantes da graduação (bacharelados e superiores de tecnologia).

Áreas avaliadas

O exame é obrigatório para todos os alunos de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas.

Nesta edição, participam estudantes habilitados vinculados às áreas relativas ao grau de bacharel listadas no edital, como administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design , direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda e relações internacionais.

Para os cursos superiores de tecnologia, o exame abrangerá as áreas de design gráfico, tecnologia em gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

Os locais de prova já foram divulgados no Sistema Enade . O estudante deverá acessar o Portal Gov.br , com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados.

O que levar

O participante deverá apresentar um documento oficial de identificação com foto, conforme listado no edital. A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.

A prova

As provas do Enade serão compostas por uma parte de formação geral e uma de componente específico próprio de cada área de avaliação.

A parte de formação geral terá 15 questões de múltipla escolha. Os itens se baseiam em princípios dos direitos humanos.

A parte de componente específico de cada área de avaliação terá 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. Serão avaliadas a clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas do texto redigido pelo candidato.

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas está prevista para 5 de dezembro, no portal do Inep .

Enade

O Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) contribuindo para o monitoramento da qualidade da graduação no país.

Os resultados de desempenho individuais nas avaliações teóricas do Enade 2025 serão disponibilizados ao estudante no Sistema Enade, por meio do boletim de desempenho do estudante em 18 de setembro de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
