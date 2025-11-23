Com investimento de mais de R$ 110 milhões do governo Leite, pavimentação da RSC-392 beneficia transporte da produção agrícola

Obra do governo estadual, a ligação regional da RSC-392, que conecta Tupanciretã ao distrito de Santa Tecla, no centro do Rio Grande do Sul, está em estágio avançado de pavimentação. Mais de 60% do trajeto já está asfaltado, beneficiando o transporte em uma das principais regiões produtoras de grãos.

Dos 40 quilômetros totais, 34,5 quilômetros de terraplenagem estão concluídos e 25 quilômetros já receberam pavimentação. Até o momento, foram investidos na obra mais de R$ 110 milhões, com recursos do Tesouro estadual. Na Região Central tem governo do Estado.

"A RSC-392 é uma ligação fundamental para o agronegócio gaúcho. A rodovia conecta uma de nossas regiões mais produtivas, onde se concentra uma significativa área de soja e grãos", ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "A pavimentação qualificada dessa via reduz custos, aumenta a eficiência logística e fortalece a competitividade dos produtores locais nos mercados nacional e internacional."

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, afirma que a RSC-392 foi projetada conforme as demandas específicas da região. "O trecho conta com acostamento mais largo que o usual e uma estrutura de pavimento reforçada, pois a rodovia suporta um intenso tráfego de caminhões", explica. "Essas características garantem maior durabilidade, segurança e eficiência operacional para os veículos que transportam grãos e insumos agrícolas, minimizando danos à estrutura viária e oferecendo condições mais adequadas para o transporte de carga."

Trabalhos de terraplanagem seguem em andamento -Foto: Ascom Daer

Otimismo

Moradores e produtores rurais de Tupanciretã já sentem os benefícios da pavimentação e estão confiantes no ganho econômico e social que a rodovia proporcionará ao município.

"Antes, muitos produtores que tinham silos próximos à estrada não conseguiam transportar a safra quando chovia. Agora, com a rodovia asfaltada, isso deixou de ser um problema", comemora Alessandro Campos, administrador de uma cooperativa agrícola. "A redução de custos já é perceptível, especialmente na manutenção de caminhões."

Para o comerciante Marcos Roberto Lencina, gerente de um posto de combustíveis, o crescimento econômico é inevitável. "A rodovia faz ligação de Tupanciretã com Santiago e Ijuí, conectando várias outras regiões. Na prática, vai praticamente atravessar o Estado e fazer nosso município crescer", projeta.

Para o comerciante Marcos Roberto Lencina, pavimentação irá impulsionar economia -Foto: Ascom Daer

Morador de Tupanciretã há 23 anos, o laboratorista de solo e asfalto Luiz Carlos Schafer trabalha na obra da RSC-392 e expressa a satisfação da comunidade. "Ver o asfalto finalmente avançando é um motivo de alegria enorme. Toda a comunidade esperava por isso há muito tempo", afirma.

Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, o governo Leite está destinando quase R$ 1 bilhão para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.