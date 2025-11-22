OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência

Apenas nos últimos 12 meses, 316 milhões de mulheres foram vítimas de violência física ou sexual praticada pelo parceiro (Foto: Joédson Alves | Agência Brasil)

Quase uma em cada três mulheres – cerca de 840 milhões em todo o mundo – já sofreu algum episódio de violência doméstica ou sexual ao longo da vida. O dado foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), praticamente não mudou desde o ano 2000.

Apenas nos últimos 12 meses, 316 milhões de mulheres – 11% delas com 15 anos ou mais – foram vítimas de violência física ou sexual praticada pelo parceiro. — O progresso na redução da violência por parceiro íntimo tem sido dolorosamente lento, com uma queda anual de apenas 0,2% nas últimas duas décadas — destacou a OMS.

Pela primeira vez, o relatório inclui estimativas nacionais e regionais de violência sexual praticada por alguém que não seja o parceiro. É o caso de 263 milhões de mulheres com 15 anos ou mais. — Um número que, segundo especialistas, é significativamente subnotificado devido ao estigma e ao medo — alertou a OMS.

— A violência contra mulheres é uma das injustiças mais antigas e disseminadas da humanidade e, ainda assim, uma das menos combatidas — avaliou o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. — Nenhuma sociedade pode se considerar justa, segura ou saudável enquanto metade de sua população vive com medo — completou, ao citar que acabar com a violência sexual contra mulheres não é apenas uma questão política, mas de dignidade, igualdade e direitos humanos.

— Por trás de cada estatística, há uma mulher ou menina cuja vida foi alterada para sempre. Empoderar mulheres e meninas não é opcional, é um pré-requisito para a paz, o desenvolvimento e a saúde. Um mundo mais seguro para as mulheres é um mundo melhor para todos — concluiu Tedros Adhanom Ghebreyesus.

