Avanço das obras do governo do Leite começa a dar forma à nova ponte Santa Bárbara na ERS-431

O governo estadual está avançando na etapa inicial de fundação da estrutura da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, com a conclusão de blocos e estacas e com a concretagem dos pilares. O investimento total na obra é de R$ 31,3 milhões.

A ponte, construída por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), será um metro mais alta do que a anterior, 25 metros mais extensa e 2,60 metros mais larga. A estrutura também incluirá acostamento em ambos os lados. A ponte anterior – localizada entre os municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza –, que havia sido severamente danificada pela enchente de setembro de 2023, foi demolida para dar lugar à nova estrutura.

Secretário Juvir Costella vistoriou a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

Nesta semana, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, vistoriou o andamento das obras, que irão garantir mais segurança para a mobilidade da região. A construção está seguindo o cronograma estipulado, com previsão de ser concluída em 2026. “A ponte será maior e mais resistente, atendendo ao conceito de resiliência climática. Com isso, trará mais qualidade para a trafegabilidade da população e para o escoamento da produção”, destaca.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que na sequência terá início a construção das travessas sobre os pilares, que depois receberão as vigas. “O trabalho está seguindo um bom ritmo, com a estrutura tomando forma e dando mais um passo para a retomada dessa importante ligação entre os municípios”, ressalta.