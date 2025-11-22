Sábado, 22 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Avanço das obras do governo do Leite começa a dar forma à nova ponte Santa Bárbara na ERS-431

O governo estadual está avançando na etapa inicial de fundação da estrutura da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, com a conclusão de blocos e es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/11/2025 às 15h16
Avanço das obras do governo do Leite começa a dar forma à nova ponte Santa Bárbara na ERS-431
Estrutura será um metro mais alta do que a anterior, 25 metros mais extensa e 2,60 metros mais larga -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O governo estadual está avançando na etapa inicial de fundação da estrutura da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, com a conclusão de blocos e estacas e com a concretagem dos pilares. O investimento total na obra é de R$ 31,3 milhões.

A ponte, construída por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), será um metro mais alta do que a anterior, 25 metros mais extensa e 2,60 metros mais larga. A estrutura também incluirá acostamento em ambos os lados. A ponte anterior – localizada entre os municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza –, que havia sido severamente danificada pela enchente de setembro de 2023, foi demolida para dar lugar à nova estrutura.

Secretário Juvir Costella vistoriou a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Secretário Juvir Costella vistoriou a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

Nesta semana, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, vistoriou o andamento das obras, que irão garantir mais segurança para a mobilidade da região. A construção está seguindo o cronograma estipulado, com previsão de ser concluída em 2026. “A ponte será maior e mais resistente, atendendo ao conceito de resiliência climática. Com isso, trará mais qualidade para a trafegabilidade da população e para o escoamento da produção”, destaca.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que na sequência terá início a construção das travessas sobre os pilares, que depois receberão as vigas. “O trabalho está seguindo um bom ritmo, com a estrutura tomando forma e dando mais um passo para a retomada dessa importante ligação entre os municípios”, ressalta.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
