Sábado, 22 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília

STF foi informado da tentativa de romper a tornozeleira eletrônica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/11/2025 às 10h38
Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
© Valter Campanato/Agência Brasil

Os remédios do ex-presidente Jair Bolsonaro foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso preventivamente. Equipe médica de Bolsonaro esteve no local, mas saiu sem dar declarações.

Segundo os advogados do réu, ele apresenta saúde debilitada e quadro diário de soluço gastroesofágico e falta de ar e faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes (foto), determinou a prisão preventiva do ex-presidente após a convocação de vigília para este sábado (22) nas proximidades da residência onde ele cumpria prisão domiciliar. O ministro também foi informado de tentativa do réu de romper a tornozeleira eletrônica.

Na decisão em que Moraes determina a prisão, ele garante a disponibilização de atendimento médico em tempo integral a Bolsonaro.

Condenação

Em Brasília, a Superintendência da Polícia Federal fica perto do Setor Hospitalar Sul, onde está localizado o hospital DF Star onde Bolsonaro costuma realizar tratamento.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após o descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 39 minutos

Ministério Público denuncia oito por morte do ex-delegado Ruy Ferraz

Ele era secretário da prefeitura de Praia Grande
Geral Há 57 minutos

Maior roda de samba homenageia D. Ivone Lara e Nilze Carvalho, no Rio

Iniciativa tem a sua oitava edição
Geral Há 3 horas

PMs reforçarão segurança nas praias e estradas do Rio

Neste domingo, será realizada a Parada do Orgulho LGBTI+

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Após 18 anos de luta, ocupação no centro do Rio é regularizada

Edifício abriga 42 famílias no centro da cidade

 (Foto: Bruna Ferri)
Infraestrutura Há 19 horas

Secretário Juvir Costela aproveita abertura da feira negócios daqui para anunciar investimentos em Tenente Portela

Convênio de R$ 6,7 milhões para duplicação da avenida central marca a abertura da feira e projeta novo ciclo de desenvolvimento para Tenente Portela.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
2.58 km/h Vento
63% Umidade
91% (0.81mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Domingo
24° 14°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Manifestantes favoráveis e contrários a Bolsonaro fazem atos na PF
Internacional Há 37 minutos

Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Geral Há 37 minutos

Ministério Público denuncia oito por morte do ex-delegado Ruy Ferraz
Geral Há 55 minutos

Maior roda de samba homenageia D. Ivone Lara e Nilze Carvalho, no Rio
Política Há 55 minutos

Parlamentares se dividem entre apoios e críticas à prisão de Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 484,152,83 -0,44%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6883 (21/11/25)
08
44
45
52
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3543 (21/11/25)
01
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias