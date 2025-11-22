Sábado, 22 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após 18 anos de luta, ocupação no centro do Rio é regularizada

Edifício abriga 42 famílias no centro da cidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/11/2025 às 09h47
Após 18 anos de luta, ocupação no centro do Rio é regularizada
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Ocupação Manuel Congo, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, localizada no Centro do Rio de Janeiro, é oficialmente inaugurada neste sábado (22), após 18 anos de luta pela regularização.

A ocupação , que abriga 42 famílias, fica em um edifício de dez andares na Rua Alcindo Guanabara, número 20, no centro do Rio de Janeiro . É vizinha de parede da Câmara Municipal e está a poucos passos do Theatro Municipal e da Biblioteca Nacional.

As obras de requalificação do prédio foram financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades. Neste sábado, as 42 famílias assinam titulação coletiva .

O programa, que é uma linha do Minha Casa Minha Vida, é voltado para a concessão de financiamento subsidiado a famílias organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos para produção de unidades habitacionais urbanas, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social.

Segundo o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), a Manuel Congo se tornou uma referência nacional por ser a primeira ocupação do país contratada na modalidade de Requalificação/Retrofit e tende a ser a primeira também com titulação coletiva no contexto urbano .

“Essa titulação coletiva, que contraria a individualização de propriedades, faz parte de um debate do MNLM pela desmercantilização da moradia e para que essa conquista não acabe, por meio de locação e venda, nas mãos do mercado imobiliário”, diz o movimento em nota.

A Ocupação dispõe de um restaurante, que gera trabalho e renda para parte das famílias, e está iniciando um projeto de instalação de energia solar, com apoio da Elo/Caixa Econômica Federal, com objetivo de produzir de energia limpa e redução dos custos para as famílias .

O sábado é de festa, a programação começa às 12h e conta com feijoada, música, memória e solenidade de assinatura do documento de titulação. O movimento informa que o dia 22 de novembro torna-se "um dia histórico para os movimentos populares e todos/as que lutam e esperançam uma outra concepção de cidade e sociedade”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 40 minutos

Ministério Público denuncia oito por morte do ex-delegado Ruy Ferraz

Ele era secretário da prefeitura de Praia Grande
Geral Há 58 minutos

Maior roda de samba homenageia D. Ivone Lara e Nilze Carvalho, no Rio

Iniciativa tem a sua oitava edição

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília

STF foi informado da tentativa de romper a tornozeleira eletrônica
Geral Há 3 horas

PMs reforçarão segurança nas praias e estradas do Rio

Neste domingo, será realizada a Parada do Orgulho LGBTI+

 (Foto: Bruna Ferri)
Infraestrutura Há 19 horas

Secretário Juvir Costela aproveita abertura da feira negócios daqui para anunciar investimentos em Tenente Portela

Convênio de R$ 6,7 milhões para duplicação da avenida central marca a abertura da feira e projeta novo ciclo de desenvolvimento para Tenente Portela.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
2.58 km/h Vento
63% Umidade
91% (0.81mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Domingo
24° 14°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Manifestantes favoráveis e contrários a Bolsonaro fazem atos na PF
Internacional Há 37 minutos

Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Geral Há 37 minutos

Ministério Público denuncia oito por morte do ex-delegado Ruy Ferraz
Geral Há 55 minutos

Maior roda de samba homenageia D. Ivone Lara e Nilze Carvalho, no Rio
Política Há 55 minutos

Parlamentares se dividem entre apoios e críticas à prisão de Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 484,152,83 -0,44%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6883 (21/11/25)
08
44
45
52
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3543 (21/11/25)
01
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias