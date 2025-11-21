Secretário Juvir Costela aproveita abertura da feira negócios daqui para anunciar investimentos em Tenente Portela

A abertura oficial da 4ª Feira Negócios Daqui Multissetorial, que acontece de 21 a 23 de novembro, foi palco de um anúncio de grande impacto para o futuro da cidade. O Secretário Estadual, Juvir Costela, confirmou a iminente assinatura de um convênio histórico com o Governo do Estado para a duplicação da avenida central de Tenente Portela.



O acordo, em fase final de documentação, prevê a transferência de R$ 6,7 milhões (R$ 6.700.000,00) para o município. O investimento, conforme destacou o Secretário, visa transformar a infraestrutura local, melhorando significativamente a mobilidade e a segurança dos cidadãos. A obra não beneficiará apenas o tráfego central, mas também impactará positivamente a ERS-330 e toda a Região Celeiro.



A duplicação é vista como um poderoso catalisador para fomentar o comércio, a produção e a riqueza regional. Após a conclusão, o trecho será municipalizado. O anúncio, feito em meio à celebração da feira que conta com mais de 130 expositores, reforça o clima de efervescência econômica e desenvolvimento em Tenente Portela.



