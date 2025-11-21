Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretário Juvir Costela aproveita abertura da feira negócios daqui para anunciar investimentos em Tenente Portela

Convênio de R$ 6,7 milhões para duplicação da avenida central marca a abertura da feira e projeta novo ciclo de desenvolvimento para Tenente Portela.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
21/11/2025 às 18h46
Secretário Juvir Costela aproveita abertura da feira negócios daqui para anunciar investimentos em Tenente Portela
(Foto: Bruna Ferri)

A abertura oficial da 4ª Feira Negócios Daqui Multissetorial, que acontece de 21 a 23 de novembro, foi palco de um anúncio de grande impacto para o futuro da cidade. O Secretário Estadual, Juvir Costela, confirmou a iminente assinatura de um convênio histórico com o Governo do Estado para a duplicação da avenida central de Tenente Portela.

O acordo, em fase final de documentação, prevê a transferência de R$ 6,7 milhões (R$ 6.700.000,00) para o município. O investimento, conforme destacou o Secretário, visa transformar a infraestrutura local, melhorando significativamente a mobilidade e a segurança dos cidadãos. A obra não beneficiará apenas o tráfego central, mas também impactará positivamente a ERS-330 e toda a Região Celeiro.

A duplicação é vista como um poderoso catalisador para fomentar o comércio, a produção e a riqueza regional. Após a conclusão, o trecho será municipalizado. O anúncio, feito em meio à celebração da feira que conta com mais de 130 expositores, reforça o clima de efervescência econômica e desenvolvimento em Tenente Portela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Recorde de baixa no número de desempregados vale também para quem está à procura de emprego no período entre um e dois anos (Foto: Diones Roberto Becker)
IBGE Há 4 horas

Número dos que procuram emprego há mais de dois anos cai 17,8% no país

Dados fazem parte da PNAD Contínua Trimestral

 (Fotos: Reprodução)
Estado Há 4 horas

Secretária Estadual da Mulher cumpre agenda em Tenente Portela

Encontro destaca prevenção da violência doméstica e ações voltadas à saúde da mulher

 Resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo da agropecuária e dos serviços (Foto: Diones Roberto Becker)
DEE/SPGG Há 4 horas

PIB do Rio Grande do Sul cresceu 1,3% em 2023 após retração no ano anterior

Em valores correntes, o PIB gaúcho totalizou R$ 650,11 bilhões
Geral Há 5 horas

Ex-prefeito de Embu das Artes é condenado a três anos de prisão

Segurança também foi condenado
Geral Há 8 horas

Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado

Data foi estendida até o dia 22 de dezembro

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
23° Sensação
2.16 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 13 minutos

Retirada de sem-terra de fazendas em Rondônia termina com duas mortes
Economia Há 1 hora

INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos
Economia Há 1 hora

BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano
SDR Há 2 horas

Estado auxilia produtores rurais de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi que tiveram perdas devido ao granizo
Tecnologia Há 2 horas

Aumento nas vendas e uso do Pix trazem novos riscos de golpes nas promoções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 487,897,30 +0,32%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias