Fim de semana deve ser marcado por chuva no Estado

A aproximação de uma frente fria pode provocar chuva em todo o território gaúcho neste fim de semana. Já para a próxima semana, tudo indica o predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 47/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sexta-feira (21/11): a aproximação de uma frente fria deixará a atmosfera instável sobre o Estado. Ocorrerá chuva em todas as regiões, com maior intensidade no Oeste e na metade Sul.

- Sábado (22/11): o deslocamento da frente fria para o oceano, durante a madrugada, promoverá chuva em todo o território gaúcho, e o dia será marcado pela diminuição da nebulosidade, com predomínio de sol e temperaturas amenas sob a influência dos ventos de Sul.

- Domingo (23/11): uma massa de ar seco e frio manterá as temperaturas baixas ao amanhecer, e as máximas não deverão passar dos 28°C no Rio Grande do Sul.

A tendência para a próxima semana no Estado indica predomínio de tempo firme, temperaturas em elevação e aumento gradual da nebulosidade na metade da semana – um padrão que favorece o avanço das atividades de campo e pode acelerar o desenvolvimento das culturas de verão.

- Segunda-feira (24/11): a alta pressão manterá o tempo estável e ensolarado.

- Terça-feira (25/11): haverá condições de tempo firme, com sol e pouca nebulosidade em todas as regiões. As temperaturas máximas ficarão entre 28°C e 33°C.

- Quarta-feira (26/11): as temperaturas se elevarão, podendo chegar a 36°C na maior parte do Estado, exceto nas áreas mais elevadas, e ao longo do dia, a nebulosidade aumentará gradualmente, favorecida pelo transporte de umidade proveniente do Centro do país.

