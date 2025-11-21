Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Número dos que procuram emprego há mais de dois anos cai 17,8% no país

Dados fazem parte da PNAD Contínua Trimestral

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
21/11/2025 às 17h58 Atualizada em 21/11/2025 às 18h01
Número dos que procuram emprego há mais de dois anos cai 17,8% no país
Recorde de baixa no número de desempregados vale também para quem está à procura de emprego no período entre um e dois anos (Foto: Diones Roberto Becker)

O contingente de trabalhadores que procuravam emprego há dois anos ou mais recuou 17,8% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, o número dos que buscam ocupação há mais de um mês e menos de um ano é o menor já registrado desde 2012.

O recorde de baixa no número de desempregados vale também para quem está à procura de emprego por um período que varia de um a menos de dois anos. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra também que o número de brasileiros que estão há menos de um mês à procura de trabalho caiu 14,2% em relação ao terceiro trimestre de 2024.

Dessa forma, todas as faixas de tempo de procura apresentaram redução no número de desocupados. A constatação acontece em um cenário em que o país atingiu a taxa de desocupação de 5,6%, a menor já registrada pela série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, conforme anunciado no fim de outubro. 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Reprodução)
Estado Há 51 minutos

Secretária Estadual da Mulher cumpre agenda em Tenente Portela

Encontro destaca prevenção da violência doméstica e ações voltadas à saúde da mulher

 Resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo da agropecuária e dos serviços (Foto: Diones Roberto Becker)
DEE/SPGG Há 1 hora

PIB do Rio Grande do Sul cresceu 1,3% em 2023 após retração no ano anterior

Em valores correntes, o PIB gaúcho totalizou R$ 650,11 bilhões
Geral Há 2 horas

Ex-prefeito de Embu das Artes é condenado a três anos de prisão

Segurança também foi condenado
Geral Há 5 horas

Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado

Data foi estendida até o dia 22 de dezembro

 Reforma devolveu beleza à fachada do Colégio Paula Soares, em Porto Alegre -Foto: Raquel Medeiros Araujo/Ascom SOP
Obras Há 5 horas

Investimentos do governo Leite revitalizam edificações históricas do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), iniciou em novembro novos trabalhos para qualificação de estruturas e espaços ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
1.9 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Kwai Summit premia campanhas no universo de vídeos curtos
Economia Há 1 minuto

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências
Tecnologia Há 16 minutos

Especialistas pedem nova norma para ASO via telemedicina
Economia Há 16 minutos

Tarifaço continua a afetar 22% das exportações, diz Alckmin
Previsão do tempo Há 24 minutos

Fim de semana deve ser marcado por chuva no Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +1,67%
Euro
R$ 6,22 +1,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 484,267,00 -2,86%
Ibovespa
154,744,06 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias