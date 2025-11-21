Secretária Estadual da Mulher cumpre agenda em Tenente Portela

A Secretária Estadual da Mulher, enfermeira Flavia Richter, cumpriu agenda oficial em Tenente Portela na tarde desta sexta-feira, 21 de novembro. A visita iniciou no Hospital Santo Antônio, onde ela se reuniu com lideranças, enfermeiros e funcionários para discutir temas relacionados à violência contra a mulher e à saúde feminina.

Às 17h, a secretária deve prestigiar a abertura oficial da 4ª edição da Feira Negócios Daqui, evento que reúne autoridades locais, produtores, comerciantes e comunidade em geral.

Durante entrevista ao programa Estação Província, da Rádio Província, Flavia Richter destacou que o principal objetivo de sua vinda ao município é reforçar a necessidade de conscientização sobre a violência doméstica. Ela ressaltou que muitos casos poderiam ser evitados com o apoio de pessoas próximas às vítimas.

Segundo a secretária, a antiga ideia de que “briga de marido e mulher ninguém interfere” já não pode ser aceita. Ela alertou que vidas continuam sendo perdidas por causa da violência doméstica e que cada vez mais mulheres enfrentam agressões silenciosas. Flavia reforçou a importância de denunciar e de não normalizar situações de risco, lembrando que esses episódios tendem a aumentar em feriados prolongados e no período que antecede o Natal, quando maior atenção é necessária.

A secretária também destacou que muitas agressões são cometidas por homens sem histórico policial, reforçando que o comportamento violento nem sempre está ligado a antecedentes criminais, o que torna a identificação e o apoio às vítimas ainda mais essenciais.

Durante a Feira Negócios Daqui, Flavia pretende dialogar com o público e com autoridades locais para incentivar a adoção de métodos de conscientização em escolas, hospitais e demais instituições, com foco em encorajar denúncias, oferecer suporte adequado e fortalecer redes de proteção. Para ela, com informação, acolhimento e ação conjunta, muitos casos de violência e feminicídio podem ser prevenidos.

O discurso da secretária reforça o compromisso do Estado em ampliar políticas que promovam segurança, saúde e protagonismo às mulheres, chamando toda a comunidade a compartilhar dessa responsabilidade.







