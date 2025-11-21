PIB do Rio Grande do Sul cresceu 1,3% em 2023 após retração no ano anterior

Resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo da agropecuária e dos serviços (Foto: Diones Roberto Becker)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul registrou crescimento de 1,3% em 2023, após retração de 2,6% em 2022. O resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo da agropecuária (+15,2%) e dos serviços (+2,3%), enquanto a indústria apresentou retração de 4,8%.

Em valores correntes, o PIB gaúcho totalizou R$ 650,11 bilhões, o equivalente a 5,9% do total nacional, mantendo-se como o quinto maior PIB do país.

Os dados integram o Sistema de Contas Regionais (SCR), que fornece estimativas do PIB de cada unidade da Federação pela ótica da produção, assegurando coerência e comparabilidade com o Sistema de Contas Nacionais (SCN) do Brasil.

O levantamento é produzido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). No Rio Grande do Sul, o trabalho é realizado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.