Edis bicaquenses aprovam texto que permite investimento em quadras esportivas

O Projeto de Lei (PL) nº 081/2025, que autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a abrir Crédito Especial por Convênio, foi apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (17/11). O texto foi aprovado por unanimidade.

A justificativa do PL explica que Município e Governo Estadual firmaram o convênio nº 5.454/2024, que resultou no repasse de R$ 56.319,90. Juntamente com uma contrapartida de R$ 24.137,10, o montante total custeará as despesas relativas à instalação de sistemas de iluminação nas quadras esportivas da Praça João Goulart e na comunidade de Esquina Evangélica.

