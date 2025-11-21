Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edis bicaquenses aprovam texto que permite investimento em quadras esportivas

Valor custeará despesas da instalação de sistemas de iluminação

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
21/11/2025 às 17h00
Edis bicaquenses aprovam texto que permite investimento em quadras esportivas
Texto foi aprovado por unanimidade (Foto: Diones Roberto Becker)

O Projeto de Lei (PL) nº 081/2025, que autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a abrir Crédito Especial por Convênio, foi apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (17/11). O texto foi aprovado por unanimidade.

A justificativa do PL explica que Município e Governo Estadual firmaram o convênio nº 5.454/2024, que resultou no repasse de R$ 56.319,90. Juntamente com uma contrapartida de R$ 24.137,10, o montante total custeará as despesas relativas à instalação de sistemas de iluminação nas quadras esportivas da Praça João Goulart e na comunidade de Esquina Evangélica.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No sábado (22/11), o deslocamento da frente fria para o oceano, durante a madrugada, promoverá chuva em todo o território gaúcho (Foto: Diones Roberto Becker)
Previsão do tempo Há 28 minutos

Fim de semana deve ser marcado por chuva no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 47/2025
Síntese Há 2 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 37ª sessão, 34ª ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2025

 Cooperativa participa com soluções financeiras exclusivas para fomentar o desenvolvimento local (Foto: Divulgação | Sicredi Raízes)
Participação Há 2 horas

Sicredi impulsiona o empreendedorismo na Feira Negócios Daqui em Tenente Portela

Evento ocorre na Avenida Santa Rosa
Síntese Há 4 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 36ª sessão, 33ª ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2025

 CMDEC emitiu alerta sobre avanço de frente fria que pode ocasionar tempestades no próximo domingo (Foto: Divulgação | Defesa Civil)
Alerta Há 6 dias

Frente fria poderá trazer tempestades e ventos de mais de 90km/h neste domingo no Rio Grande do Sul

Previsão aponta possibilidade para ocorrência de rajadas intensas de vento

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
1.9 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Kwai Summit premia campanhas no universo de vídeos curtos
Economia Há 1 minuto

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências
Tecnologia Há 16 minutos

Especialistas pedem nova norma para ASO via telemedicina
Economia Há 16 minutos

Tarifaço continua a afetar 22% das exportações, diz Alckmin
Previsão do tempo Há 24 minutos

Fim de semana deve ser marcado por chuva no Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +1,67%
Euro
R$ 6,22 +1,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 484,267,00 -2,86%
Ibovespa
154,744,06 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias