Inscrito no Enade deve preencher questionário do estudante até sábado

Provas serão aplicadas no domingo (22) e terão 4 horas de duração

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/11/2025 às 16h59
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2025 para os cursos de bacharelado e superiores de tecnologia será aplicada no próximo domingo (23).

O Enade é voltado aos estudantes que estão concluindo o curso. A participação no exame é obrigatória e condição indispensável para a conclusão do curso de graduação.

Os inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam devem, obrigatoriamente, preencher o questionário do estudante até este sábado (22) .

Realizado anualmente, o Enade é uma prova do governo federal que a valia a qualidade dos cursos da educação superior , por intermédio do desempenho dos estudantes da graduação (bacharelados e superiores de tecnologia).

Áreas avaliadas

Nesta edição, participam estudantes habilitados vinculados às áreas relativas ao grau de bacharel listadas no edital , como administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design , direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda e relações internacionais.

Para os cursos superiores de tecnologia, o exame abrangerá as áreas de design gráfico, tecnologia em gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

Os locais de prova já foram divulgados no Sistema Enade . O estudante deverá acessar o Portal Gov.br , com CPF e senha cadastrados.

Aplicação

A aplicação da prova seguirá o horário de Brasília e terá quatro horas de duração , conforme descrito abaixo:

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início da prova: 13h30;
  • Término da prova: 17h30.

O Inep somente vai atestar a efetiva participação do estudante inscrito como concluinte habilitado ao Enade de curso de bacharelado e superiores de tecnologia a partir do preenchimento do questionário do estudante e assinatura da lista de presença na sala de prova, desde que não haja registro de eliminação.

Questionário do estudante

Para os estudantes inscritos como concluintes habilitados ao Enade de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, o preenchimento completo do questionário do estudante é requisito necessário para a visualização do local da prova, que estará disponível para consulta no Sistema Enade .

O questionário do estudante está disponível aos inscritos no Sistema Enade para preenchimento obrigatório até este sábado.

O documento tem a função de levantar informações que permitam caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos de formação.

O Inep considera os dados relevantes para a compreensão dos resultados dos estudantes no Enade e para subsidiar os processos de avaliação de cursos de graduação e das instituições de ensino.

A prova

As provas do Enade serão compostas por uma parte de formação geral e uma de componente específico próprio de cada área de avaliação.

A parte de formação geral terá 15 questões de múltipla escolha . Os itens se baseiam em princípios dos direitos humanos.

A parte de componente específico de cada área de avaliação terá 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva . Serão avaliadas a clareza, coerência, coesão e estratégias argumentativas do texto redigido pelo candidato.

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas está agendada para 5 de dezembro , no portal do Inep .

Resultados

Os resultados de desempenho individual nas avaliações teóricas do Enade 2025 serão disponibilizados ao estudante no Sistema Enade, por meio do boletim de desempenho do estudante em 18 de setembro de 2026.

© Tomaz Silva/Agência Brasil
