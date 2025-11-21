Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 37ª sessão, 34ª ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2025

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 37ª sessão, 34ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Pedido de Informação nº 022/2025, do vereador Jonas Vieira: Solicita informações sobre as receitas e despesas da educação municipal no exercício de 2025.

- Projeto de Lei nº 065/2025, do Executivo: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.

- Projeto de Lei nº 080/2025, do Executivo: Aprova o Calendário de Eventos do Município de Coronel Bicaco/RS, para o ano 2026.

- Projeto de Lei nº 081/2025, do Executivo: Autoriza o Município a abrir crédito especial por convênio.

Secretaria da Câmara Municipal, 18 de novembro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

