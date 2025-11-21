Sicredi impulsiona o empreendedorismo na Feira Negócios Daqui em Tenente Portela

De 21 a 23 de novembro, o Sicredi estará presente na Feira Negócios Daqui, realizada na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela. O evento, que chega a sua 4ª edição, é voltado exclusivamente para empresas do Município e tem como objetivo valorizar o comércio local e fortalecer a economia regional.

Durante os três dias de feira, o Sicredi contará com um espaço estratégico para apresentar linhas de crédito, consórcios, seguros e soluções para empresas, com condições diferenciadas para quem busca investir ou expandir seus negócios. A equipe está preparada para realizar atendimentos personalizados e simulações no local.

A feira, que reúne agroindústrias, empresas locais, praça de alimentação e atrações culturais, é uma oportunidade única para empreendedores e associados conhecerem de perto as vantagens de fazer parte de uma instituição financeira cooperativa.

— Estar presente na “Negócios Daqui” é mais do que participar de um evento. É reafirmar nosso compromisso com o crescimento da nossa comunidade, oferecendo soluções que realmente fazem a diferença para quem quer empreender e prosperar — destaca Leomar Dunck, gerente da agência Sicredi de Tenente Portela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.